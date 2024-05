Rodrigo Simas comenta impacto ao falar abertamente sobre sua sexualidade

Intérprete de Venâncio em 'Renascer', o ator Rodrigo Simas recordou o momento em que falou pela primeira sobre sua bissexualidade

O ator Rodrigo Simas participou do programa 'Sem Censura', da TV Brasil, e falou um pouco a respeito de sua vida pessoal e profissional. Ao longo de sua entrevista com a apresentadora Cissa Guimarães, o intérprete de José Venâncio no remake de 'Renascer' recordou o momento em que falou publicamente pela primeira vez que é bissexual.

"Quando me perguntaram, eu estava no teatro, entrevista pelo telefone. Sabe quando você já tá com o estômago meio nervosinho? Eu questionava a sexualidade de Hamlet [obra de William Shakespeare] e ela [repórter] me perguntou da minha vida. Eu sempre respondi da minha liberdade", relatou o artista.

E completou: "Acredito na minha liberdade. Ponto. De você ser o que é, sem rótulos. E é uma defesa também, pra não ter que me rotular". Em seguida, Rodrigo Simas revelou como a repórter reagiu ao perceber que ele estava abordando o assunto pela primeira vez.

"Ela gaguejou, ficou nervosa. Depois me agradeceu por falar disso com muita naturalidade", relembrou ele, garantindo que se sentiu bastante aliviado após a declaração envolvendo sua vida pessoal.

"Pra mim foi um [alívio]. Não mudou nada na minha vida mas ao mesmo tempo mudou porque cada vez eu me aproprio de mim. Meu artista tá nascendo muito mais forte agora. Num lugar muito mais potente", disse Rodrigo Simas, reforçando o impacto positivo de sua revelação.

Ainda no bate-papo, o famoso revelou possuir alguns traumas da fama. "Eu tenho muitos traumas da fama. Não só da fama, da família, de ter dois irmãos [Felipe Simas e Bruno Gissoni], um pai sex symbol [o ator e capoeirista Beto Simas]", contou o namorado da atriz Agatha Moreira.

"Tem todo um lugar de: 'como isso funciona?'. Essa libertação vem muito genuína, verdadeira e vai desabrochando… Tem sido muito gostoso amadurecer. Há alguns anos, eu ficava com saudade daquele frescor dos jovens. Hoje em dia, eu não troco por essa maturidade", finalizou Rodrigo Simas.

