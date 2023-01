Aos 89 anos, Ary Fontoura surge com visual extravagante: “Olha só como eu fiquei!”

O ator Ary Fontoura chocou os fãs ao surgir com os fios tingidos de rosa pink

ROSA?Ary Fontoura (89) resolveu mudar o visual e deixou os seguidores chocados ao exibir o resultado.

Na última quarta-feira, 04, o ator que é considerado um dos maiores ícones da teledramaturgia brasileira surgiu com um tom de cabelo um pouco exagerado e chamou atenção da web por sua ousadia.

Em um reels publicado em sua conta no Instagram, o artista apareceu com a barba e os fios do cabelo tingidos de pink neon.

"Gente, olha só o que a vizinha me fez, ela prometeu um serviço de cabelo por 5 reais, baratinho e tudo, disse que ia mudar, olha só como eu fiquei? Que absurdo!", brincou ele, contando que chamou a vizinha para dar uma repaginada em seu visual. "Não caia nisso, o barato sai caro, isso é uma furada", disse o ator.

Nos comentários os fãs cairam no riso e aprovaram o novo visual do artista. "Você é sensacional menino!", comentou uma internauta. "A pantera cor de rosa!", disse outro. "Mudar mudou… ficar legal, ficou! Tá divertido e prontinho pro Carnaval", disparou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ARY FONTOURA:

Ary Fontoura celebra seus 89 anos

Sempre bem-humorado e feliz, recentemente Ary Fontoura celebrou seu 89º aniversário! Em seu perfil no Instagram, Ary compartilhou um vídeo divertido que encantou os internautas.

Ele faz uma brincadeira no início, e depois diz que "é assim que a sociedade espera que ele seja" com sua idade atual.

Em uma transição engraçadíssima, ele aparece belíssimo em uma camiseta polo rosa atrás de uma mesa com bolo, docinhos e balões coloridos.

"É assim que eu sou! Cheio de vida, cheio de alegria, com vontade de viver mais e mais sempre ao lado de vocês. Muito obrigado por tudo, parabéns para mim!", diz ele, que começa a cantar e a dançar.