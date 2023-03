Aos 60 anos, mãe de Rafa Kalimann é pedida em casamento em festa de aniversário

Influenciadora Rafa Kalimann se declara e mostra que a mãe, Genilda Fernandes, ficou noiva na festa de aniversário de 60 anos

Na noite de quarta-feira, 29, a mãe da influenciadora digital Rafa Kalimann (29) completou 60 anos e comemorou com uma festa em casa com a família!

Durante a celebração que aconteceu em Goiânia, Genilda Fernandes foi surpreendida com um pedido de casamento. A ex-BBB registrou o momento e compartilhou com os seguidores nas redes sociais. No registro, publicado no Instagram, a mãe de Rafa aparece comemorando: “60 anos e noiva, gente!”, disse ela.

"Minha mãe vai se casar e eu to TÃO FELIZ por isso. Essa mulher me ensina tanto e ver ela realizar o sonho de casar aos 60 anos, usando uma aliança pela primeira vez só enfatiza o quão acho linda a forma dela ver a vida, de não desistir do que ela quer, mas receber tudo no tempo certo. Minha mãe me inspira na inocência, na leveza", começou escrevendo Rafa na legenda da publicação.

"Nunca é tarde pra gente sonhar, seja com um casamento feliz, seja com uma realização, seja pra começar algo novo, pra mudar tudo completamente. Feliz 60 anos pra mulher da minha vida! Que Deus abençoe você, bem-vindo cada vez mais na nossa vida Gege. Amamos você", declarou ainda a famosa.

Confira o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann abre o jogo sobre climão com Joaé Loreto na TV

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann foi surpreendida com uma declaração inesperada do ex-namorado, o ator José Loreto, no palco do Domingão com Huck no último final de semana. Os dois ficaram frente a frente na atração quando ele foi jurado da Dança dos Famosos e ela é uma das participantes da competição.

Ao falar sobre o grupo dela, ele não se conteve e comentou sobre reencontrar a ex naquela situação. Agora, Rafa opinou pela primeira vez sobre o climão no palco. “Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeito, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável", disse ela na coluna de Lucas Pasin no UOL.

