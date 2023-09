Antonio Palhares: quem é o bonitão que perdeu Rafa Kalimann, mas foi elogiado pela ex

Saiba quem é Antonio Palhares, agora ex-namorado de Rafa Kalimann; ela anunciou o término nesta terça-feira (12)

Após seis meses de um namoro feliz, Rafa Kalimann anunciou nesta terça-feira, 12, o fim do namoro com o empresário Antonio Bernardo Palhares. O romance durou pouco, mas a artista foi só elogios para o bonitão.

"Eu amo muito o Antônio, ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unanime, todas as pessoas podem falar o quanto ele é doce, gentil, generoso, ele é incrível. Um ser humano muito evoluído e admirável", declarou ela ao anunciar o término.

Os dois assumiram o romance em março, quando o casal foi visto aos beijos em uma praia do Rio de Janeiro. Desde então, os dois apareceram em vários momentos juntos e até viajaram juntinhos para a Itália há algumas semanas.

Quem é Antonio Bernardo Palhares?

Antonio Bernardo Palhares é empresário e sócio de uma empresa que armazena e distribui produtos químicos. Ele é primo do Arthur Falk, marido da modelo e apresentadora Mariana Weickert. Apesar de discreto, ele já circulou no meio artístico.

Isso porque ele é conhecido pela pinta de galã, é maratonista e adepto corre desde 2015. O rapaz é discreto e mantém sua vida pessoal reservada. Sua conta oficial no Instagram conta com dois mil seguidores, mas prefere deixá-la fechada, apenas para amigos e conhecidos. Não há registros de que ele tenha ficado com outras famosas antes do romance.

Anunciou o término

Em um desabafo corajoso, a influenciadora Rafa Kalimann abriu o coração ao anunciar que o namoro com o empresário Antônio Palhares chegou ao fim. Após mais de um mês sem aparições ao lado do bonitão, seguidores começaram a questionar se os dois estão bem. Foi então que ela gravou um vídeo se pronunciando sobre o tema na tarde desta terça-feira, 12.