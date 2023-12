Antonio Fagundes faz rara aparição com três dos quatros filhos em nova foto

Filho caçula do ator Antonio Fagundes mostra foto inédita com o pai e os irmãos durante viagem juntos para os Estados Unidos

O ator Antonio Fagundes aproveita o final de ano ao lado de sua família. Nesta semana, ele apareceu curtindo uma viagem para Miami, nos Estados Unidos, com três dos seus quatro filhos.

O artista apareceu sorridente ao lado de uma árvore com sua família. A foto foi compartilhada pelo filho caçula dele, o ator Bruno Fagundes, e mostrou todos juntos em uma foto nas redes sociais.

A imagem mostrou Antonio com a esposa, Alexandra Martins, os três filhos, Antonio, Dinah e Bruno, o genro Igor Fernandez, a nora Aline e a neta Alice.

Vale lembrar que o ator veterano viu sua família reunida e com a presença da quarta filha, Diana, há poucos dias durante o casamento de Antonio e Aline em São Paulo.

Os três primeiros filhos de Antonio Fagundes, Antonio, Dinah e Diana, são frutos do antigo casamento dele com a atriz Clarisse Abujamra. E o caçula é fruto do relacionamento com a atriz Mara Carvalho. Atualmente, ele é casado com Alexandra Martins, com quem não teve filhos, desde 2016.

Bruno Fagundes conta sobre a relação com os pais

O ator Bruno Fagundes seguiu a mesma carreira dos seus pais, Antonio Fagundes e Mara Carvalho, e falou sobre a inspiração deles em sua carreira.“Minha personalidade foi muito moldada pelo que eu vi. Dois profissionais excelentes, respeitados no meio, e é isso que tento reproduzir. Como artista a gente tem que deixar algo a mais para quem nos acompanha e nisso sempre me inspirei neles”, disse ele em entrevista na Revista CARAS.

Além disso, ele contou sobre sua relação com o pai. “Nós trocamos experiências como amigos que dividem as mesmas dificuldades, mas não dependemos da opinião um do outro. Essa relação de sentar e trocar figurinhas e ensinamentos é meio romantizada. Temos uma relação normal de pai e filho. Muitas vezes estamos juntos e não falamos de trabalho, falamos de qualquer outra coisa!”, afirmou.