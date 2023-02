Antes de Felipe Titto, ator chocou ao revelar salário na Globo; relembre

Além de Felipe Titto, outro famoso já havia revelado um salário surpreendente na TV Globo

O ator Felipe Titto (36) deixou os fãs chocados ao revelar que não recebia um grande salário nos primeiros anos de trabalho na TV Globo. No podcast Ticaracatica, ele recordou o início de sua trajetória na emissora e as dificuldades financeiras. No entanto, outro artista passou por situações semelhantes ao do bonitão.

Confinado em A Fazenda 14, o ator Iran Malfitano (41), que por anos trabalhou como galã das novelas da TV Globo nos anos 2000, revelou que recebia um salário bem abaixo do que as pessoas imaginam.

Em conversa com Shayan, o artista abriu o coração e disse que passou por perrengues financeiros até mesmo enquanto estava como protagonista de Malhação. Na época, Iran afirmou que ganhava um salário de 1.800.

"Quando eu conversei com o Alex, ele falou: 'Caralh*, eu estou falando com o Iran Malfitano! E eu respondi: 'Ah é? Então senta aí. Quando eu fiz protagonista, há 20 anos de Malhação, o meu salário era de 1.800 reais", revelou.

Em Malhação, Iran deu vida ao jovem Guilherme Ferreira, que ficou na novelinha teen entre os anos de 2001 e 2003. Uma curiosidade, é que o artista fez par romântico com Bárbara Borges, com quem atualmente está vivendo um relacionamento.

FELIPE TITTO REVELOU PERRENGUE NA GLOBO

Durante participação no podcast Ticaracatica, o ator comentou como foi o início da sua carreira. Ele revelou ter ganhado muito dinheiro com publicidade e depois de alguns anos decidiu investir na teledramaturgia.

Ele passou pelos quadros Retrato Falado, do Fantástico, e foi para o seriado A Diarista (2004) até integrar o elenco de Malhação (2005), onde acabou virando destaque e chamando atenção por seu trabalho como ator.

"Fiz um teste para 'Malhação' e passei, em que eu era um personagem cômico, o que também é um ponto negativo na época, porque não tinha rede social, e o cômico não fazia dinheiro, quem fazia dinheiro eram o vilão e o galã, [por serem] mais abrangentes para monetização. E aí, mano, o salário que eu tinha era aquilo, ganhava R$ 1.500 por mês", revelou.