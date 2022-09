Iran Malfitano revela qual era o seu salário em Malhação

Confinado em A Fazenda 14, Iran Malfitano surpreende ao abrir o jogo sobre quanto ganhava para ser o protagonista de Malhação, da Globo

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 15h15

O ator Iran Malfitano relembrou a época em que atuava na novela Malhação, da Globo, durante o confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Ele revelou o seu salário para ser um dos protagonistas da trama.

A conversa surgiu enquanto Iran conversava com Shay. “Quando eu conversei com o Alex, ele falou: 'Eu estou falando com o Iran Malfitano!'. E eu respondi: “Ah é? Então senta aí. Quando eu fiz protagonista, há 20 anos de Malhação, o meu salário era de 1.800 reais”, disse ele.

Em outro momento, o ator contou sobre o seu número de seguidores no Instagram. “Você sabe quantos eu tenho? 94 mil! Quem faz novela há 20 anos no país sou eu! Eu tenho três geraçõesde pessoas que me conhecem”, disse ele, que afirmou que não compra seguidores.

“Para mim as coisas são orgânicas, nunca comprei. Quem me segue ali é porque gosta de ver as coisas que eu posto, mesmo que eu não trabalhe em cima. Eu posto foto borrada, foto com a minha filha o tempo inteiro. Não é foto de bonitinho vendendo marca. Eu não sou assim, mas de repente eu deveria ser. Talvez assim eu não precisasse ter dirigido carro de aplicativo”, disse ele, que foi motorista de aplicativo durante a pandemia.

Lúcio Mauro Filho relembra seu salário no Zorra Total

Em entrevista no podcast Papagaio Falante, o ator e humorista Lúcio Mauro Filho contou que assinou o contrato para integrar o elenco do Zorra Total, da Globo, mas o salário era muito baixo. Tanto que ele acabou levando uma bronca do seu pai, o humorista Lúcio Mauro.

"Eu ganhava R$ 1,2 mil no 'Zorra'. Eu queria morar com Cíntia [Oliveira, sua esposa desde 1999], ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. E, para a gente alugar apartamento, alguém tem que estar trabalhando [formalmente]", disse ele.

E completou: "Meu pai até brigou comigo quando eu fechei. Quando contei para o papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. 'Idiota! Tu és um imbecil!'".

