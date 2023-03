Anitta surge ao lado de astros do rock emo do Brasil durante festa de aniversário

Cantora Anitta recebeu dois dos principais nomes do emo no Brasil em sua festa de 30 anos

Neste domingo, 26, aconteceu a segunda festa de aniversário da cantora Anitta (29), para celebrar a chegada de seus 30 anos, que acontece no próximo dia 30 de março. E na lista de convidados, que sempre recebe diversos nomes interessantes, estavam dois dos principais artistas do movimento emo no Brasil: Lucas Silveira (39), vocalista da Banda Fresno, e Di Ferrero (37), do NX Zero.

“Proibido tirar fotos (mas essa ficou ótima)”, escreveu Lucas, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, o vocalista do Fresno aparece ao lado de Di Ferrero e Ge Rocha, do NX Zero, de Dan Valbusa e da aniversariante, enquanto fazem o mais famoso símbolo do rock.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios ao encontro bastante inusitado de cantores de tipos tão diferentes de música. “Amo”, escreveu a própria Anitta. “Frenita Nero é o nome da banda”, brincou um outro internauta. “Essa foto resumiu meu gosto musical”, exclamou uma terceira pessoa. “Meu spotify no aleatório”, “Um feat desses para gente sarrar chorando era tudo o que queríamos”, são alguns dos outros comentários que podem ser vistos.

Veja a publicação do cantor Lucas Fresno, vocalista da Banda Fresno, comemorando aniversário de Anitta ao lado de Di Ferrero:

Sem bagunça! Anitta impõe regras para convidados que irão à sua grande festa de aniversário

Nesta última quarta-feira, 22, Anitta foi às suas redes sociais alfinetar alguns dos convidados de sua festa que não gostaram das regras impostas pela cantora para a celebração de seu aniversário. "E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa no Stories, a quantidade de mensagem que eu recebi 'ah, meu namorado, ah, meu marido'. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer terapia”, debochou a dona do álbum “Versions Of Me”.