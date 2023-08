Angelina Jolie e filha caçula vão trabalhar juntas em novo projeto

Angelina Jolie e Vivienne vão estar à frente da produção da adaptação de 'The Outsiders'

Angelina Jolie e a filha caçula, Vivienne Jolie-Pitt, de 15 anos, vão trabalhar juntas pela primeira vez. De acordo com a revista People, mãe e filha estarão à frente da produção do musical "The Outsiders", na Broadway. O projeto é uma adaptação do romance de S.E Hinton e do filme de Francis Coppola.

Enquanto Angelina será a principal produtora, Vivienne estará ao lado da mãe na execução do projeto como assistente voluntária. A atriz também disse ao veículo norte-americano, que a caçula foi quem a inspirou a aceitar o trabalho:

"Viv me lembra minha mãe por não focar em ser o centro das atenções e ajudar criativamente", disse a atriz. "Ela é muito prestativa e leva o teatro a sério, trabalhando duro para entender melhor como contribuir".

As duas estiveram juntas na premiére de "The Outsiders" em La Jolla Playhouse, na Califórnia, no início do ano. Na ocasião, elas conheceram Hinton, que escreveu o livro quando tinha mais ou menos a mesma idade de Vivienne hoje.

Uma fonte próxima a Angelina afirmou que ela está animada para a nova empreitada e deseja garantir que os jovens envolvidos na produção sejam escutados: "Ela está animada sobre essa nova empreitada. Ela acredita que é um musical para todas as idades, mas ressoa particularmente sobre os jovens. Ela quer garantir que a equipe esteja escutando e trabalhando com os jovens em cada passo e que as vozes deles comandem e tragam essa produção à vida na Broadway", disse o insider.

Para a estrela, essa também é uma forma de se reconectar com as raízes de sua paixão pela atuação: "Eu estudei no Instituto Lee Strasberg, onde me dei conta de que minha primeira paixão, como atriz, foi o teatro. Não havia encontrado uma forma de voltar até agora", refletiu a atriz.

Além da filha caçula, Angelina também já trabalhou com os filhos Maddox e Pax, que estiveram no departamento de assistência do filme 'Without Blood', dirigido pela atriz. Vivienne já trabalhou com a mãe fazendo uma participação especial em malévola para solucionar um problema de "casting”:

"Isso aconteceu porque havia crianças que vinham para o set e me viam. Quando eu me aproximava para cumprimentá-las, elas choravam…Nesse momento, Vivienne estava próxima e "parecia como a pequena Aurora. Todo mundo pensou que a resposta estava ali”, afirmou Jolie na epóca.

Angelina Jolie e Brad Pitt oficializam o divórcio após sete anos

A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt estão oficialmente divorciados, informou o site In Touch Weekly. De acordo com a publicação, eles assinaram os papeis da separação na justiça após sete anos de batalha. “O divórcio é definitivo”, disse uma fonte.