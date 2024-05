Andrew Scott explica grupo de WhatsApp associado pelos fãs a Taylor Swift

Andrew Scott esclareceu o significado por trás do nome de seu grupo de WhatsApp, que foi apontado como inspiração para o novo álbum de Taylor Swift

O ator Andrew Scott esclareceu o significado por trás do nome de seu grupo de WhatsApp com Joe Alwyn e Paul Mescal, chamado The Tortured Man Club. O nome chamou a atenção dos internautas e foi apontado como inspiração para o título do novo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, uma vez que a cantora namorou Alwyn por seis anos. Em entrevista à Variety nesta quarta-feira, 22, o ator explicou que a escolha se deu pelos personagens que o trio interpretaria em projetos futuros.

As especulações aumentaram no início deste ano após Taylor anunciar seu 11º álbum durante o Grammy. Os fãs, então, resgataram uma entrevista de 2022 na qual os atores discutiram o grupo de mensagens e o nome escolhido. Diante disso, Scott decidiu esclarecer o assunto.

“Deixe-me dizer o que é isso! Então eles (Joe e Paul) estavam prestes a interpretar esses personagens torturados, e eu interpretei um personagem torturado em ‘Fleabag’. Não era sobre nossas características pessoais!”, disse. Segundo ele, poucas mensagens foram trocadas no grupo. “Acho que havia três mensagens. Sabe aqueles grupos que você cria e eles simplesmente morrem?'”, disse.

Elogios ao novo álbum

Taylor também opinou sobre a nova produção de Swift. “O novo álbum da Taylor é sensacional! Mandei uma mensagem para ela ontem para dizer o quão incrível é. Acho que ela é apenas uma força da natureza, apenas um ser humano extraordinário, e este álbum é realmente incrível”, elogiou.

Durante a entrevista, o ator também compartilhou que sua canção favorita do novo álbum é The Smallest Man Who Ever Lived, que retrata a dor de um coração partido e relembra os desafios enfrentados no relacionamento anterior. Coincidentemente, os fãs de Taylor especularam que a faixa se refere a Alwyn.