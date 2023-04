André Luiz Frambach encanta web com declaração romântica à Larissa Manoela: “Minha luz”

O ator André Luiz Frambach se declarou para a noiva Larissa Manoela nos nove meses de namoro do casal

Nesta segunda-feira, 17, André Luiz Frambach encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma declaração romântica para sua noiva Larissa Manoela.

O ator publicou diversas fotos ao lado da amada e escreveu um belo texto em celebração aos nove meses de namoro do casal.

“Impossível passar em branco nosso dia, na real é impossível passar em branco todos os nossos dias. Achei em você mais um motivo para evoluir, achei em você mais um motivo para sorrir”, começou escrevendo o ator da novela “Cara e Coragem”.

O noivo da atriz ainda escreveu: “Você é luz, você é AMOR, você é livre e assim deve ser pra vida toda! E por isso mais ainda eu sou tão feliz do teu lado! Somos livres e ESCOLHEMOS todos os dias um ao outro! EU TE AMO pra toda vida minha ‘bida’. Eu sempre estarei com você pro que der e vier, e faremos sempre do limão uma limonada, seja o limão que for hahahaha! Meu sorvetinho, minha pequenininha, minha gigante, minha luz”.

Nos comentários, Larissa Manoela reagiu ao texto emocionante do noivo e escreveu: “Meu amor! Minha alegria! Minha ‘bida’! Sou tão feliz do teu lado, obrigada por somar tanto. Que a gente siga. Que a gente siga sendo a gente... feliz e realizado. Esse mundão é nosso e a gente vai desbravar ele todo. Te amo”.

Os seguidores de André adoraram a postagem e rasgaram elogios nos comentários o post romântico! “Lindos, que nunca lhes faltem amor e paz”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Maravilhosos”.

Eita!

Ainda nesta quinta-feira, Larissa Manoela também foi às suas redes sociais celebrar nos nove meses de namoro. Porém, a forma que a atriz se declarou ao noivo assustou alguns fãs.

Isso porque, ao final de seu texto romântico, a artista escreveu: “Feliz gestação”. Porém, a frase era apenas uma brincadeira referente aos nove meses de namoro do casal.