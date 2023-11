Anahí homenageia Maite Perroni com lindo vídeo gravado no Brasil: "Te amamos"

Após sua passagem pelo Brasil com o RBD, Anahí homenageia sua parceira Maite Perroni com lindo vídeo gravado na turnê; confira!

No último domingo, 19, o grupo mexicano RBD se despediu do Brasil após uma longa turnê de oito shows no país. Mas os registros dessa passagem tão especial continuam aquecendo o coração do público e dos artistas também. Nesta terça-feira, 21, a cantora Anahí resgatou um momento especial que dividiu com sua colega, Maite Perroni.

Nas redes sociais, a artista compartilhou uma foto abraçando a companheira nos palcos e ainda adicionou um momento entre as duas e sua amiga, Dulce María, nos shows brasileiros. Com ajuda do público, que gritou "Maite, eu te amo", Anahí se declarou para a parceira.

"Que a vida nos permita continuar aproveitando assim cada momento juntas. Nós te amamos @maiteperroni", escreveu a cantora na legenda da publicação. E seus seguidores foram a loucura nos comentários.

"A Maite é a pessoa mais amável que existe", disparou fã. "Nós não superamos, é tô vendo que você também não Any", escreveu outro. "Perfeição!!!! Amo vocês", declarou mais um. "Minhas princesas!", disse um admirador. "Por favor, volta pro Brasil", suplicou outro.

Confira a publicação:

Anahí faz relato doloroso de passagem pelo Brasil

Na última segunda-feira, 20, Anahí publicou um longo texto em suas redes sociais para se despedir de sua maratona de shows no Brasil com o grupo RBD. Nele, ela refletiu sobre os dias difíceis e emocionantes que viveu nesta turnê.

"É assim que vou embora do Brasil! É assim que me despeço de um país maravilhoso que sempre me deu o mais lindo amor! Com meus bebês! Gratidão total no coração! Foram dias de muitas emoções. O que aconteceu com minha saúde nos assustou", começou ela.

Segundo ela, os sintomas eram graves. "Eu não entendia nada, estava bem e de repente não conseguia me mexer por causa da dor. A última coisa que eu queria era entrar em uma ambulância e seguir até não aguentar mais. Os medicamentos fizeram o seu trabalho, mas também acredito muito no poder da intenção que colocamos na vida e na forma como encaramos tudo o que pode acontecer. Aqui estou. Eu fiz isso!", comemorou ela.

A estrela conseguiu voltar para a última apresentação, que aconteceu nesta quinta-feira, 19, em São Paulo. "Pude dar esse show com meus irmãos que amo! Obrigado por cada mensagem por cada palavra gentil. Dentro de alguns dias estarei como novo! Isso já está curando! E vamos em frente!", afirmou ela que ainda agradeceu ao marido, Manuel Velasco. "Obrigada por cuidar tanto de mim, por nunca soltar minha mão e por toda força que me dá. Continuamos! RBD para a vida!! E estamos indo para o nosso México!!! Com muitos sonhos dentro de uma mala. Deus conduz", encerrou ela.