Ana Castela sofre acidente ao andar de patine com Gustavo Mioto em Portugal

Boiadeira Ana Castela machucou joelho ao voltar de balada com Gustavo Mioto na Europa

A cantora Ana Castela, o cantor Gustavo Mioto e amigos revolveram viver uma aventura ao saírem de uma noitada em uma balada de Portugal, onde estão realizando uma turnê.

O sertanejo deu a ideia deles voltarem para o hotel que estavam hospedados de patinete e as coisas não correram muito bem. A revelação da música acabou caindo e ralando o joelho.

"Ontem com certeza foi um dos melhores dias da minha vida. A ideia de voltar da balada de patinete foi do Gustavo. Faltavam 6km e eles queriam voltar antes. A Ana 'brecou', e eu não vi. Passei por cima e ralou o joelho dela e furou meu pé", disse o influenciador Gabriel Vetuche.

A boiadeira ainda brincou ao fazer um story com a música "Era Uma Vez", de Ana Vilela, que diz que "um joelho ralado dói menos que um coração partido". Ela rebateu a letra e disse: "Na verdade dói mais".

Os cantores estão cada vez mais assumidos, sendo que chegaram a dar um selinho no palco onde se apresentaram. Ele já foi ao Paraguai visitar a família de Castela e as avós já chegaram a dar a benção no palco para a união dos dois. No entanto, eles não rotulam o relacionamento, para a ansiedade dos fãs.

Veja vídeo: