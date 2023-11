Ana Castela manda recado para Simone Mendes após perder prêmios: ‘Merece’

Depois de não levar nenhum prêmio para casa, Ana Castela enviou uma mensagem sincera à grande campeã de premiação Simone Mendes

Nesta quarta-feira, 08, Simone Mendes usou as suas redes sociais para ostentar suas estatuetas do Prêmio Multishow. Em resposta, Ana Castela, que saiu zerada da premiação, enviou um recado sincero à vencedora. A 'Boiadeira', abriu seu coração e provou que, mesmo na derrota, há espaço para reconhecer o talento alheio.

Através do stories do Instagram, Simone publicou uma carta aberta para relembrar detalhes de sua trajetória e celebrar sua conquista em meio aos recentes desafios da carreira solo: “São 30 anos cantando, não é da noite pro dia que se conquista algo, foram muita estradas, muitas noites de sono perdidas longe da família”, disse.

“Sempre passa um filme na minha cabeça a cada momento especial na minha história, onde lembro desde a minha infância escassa no garimpo com minha família sem sabermos o que tínhamos para comer no outro dia, morando num barraco feito de lona, e hoje vivendo momentos de conquistas”, a cantora celebrou ao posar com os prêmios.

Nos comentários, a ex-dupla de Simaria recebeu uma homenagem especial de Ana, que chegou a ser indicada para três categorias, mas não levou nenhuma estatueta para casa. Inclusive, a ‘Boiadeira’ acabou perdendo dois dos prêmios de ‘Hit do ano’ e ‘Sertanejo do ano’ para Simone, que fez uma verdadeira limpa na premiação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

“Você merece, gatona, parabéns”, Ana exaltou a vitória da concorrente. Em resposta, Simone elogiou a cantora, que tem apenas 19 anos: “Obrigada, meu amor. Ainda vamos nos encontrar muito nos palcos da vida, e vou te ver recebendo muitos prêmios pelo seu talento e carisma”, a veterana celebrou o talento da jovem em um comentário.

Ana Castela manda recado após perder prêmios para Simone Mendes - Reprodução/Instagram

Ana Castela recebeu apoio do namorado em premiação:

Na noite da última terça-feira, 7, Gustavo Mioto também expressou sua opinião sincera sobre a premiação em que Ana Castela participou. O cantor sertanejo não escondeu sua insatisfação e deixou claro que sua namorada merecia levar um dos prêmios para casa ao curtir uma mensagem na rede social X, o antigo Twitter.

“Se a Ana Castela não ganhar “Artista do ano” pode fechar esse prêmio”, o cantor prestou apoio a sua amada. Vale lembrar que eles reataram o relacionamento recentemente após um término relâmpago. Eles assumiram que estão juntos novamente há poucos dias, quando trocaram beijos e carinhos durante uma viagem aos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Ana Castela revela está a relação com Gustavo Mioto:

Ana Castela abriu o coração sobre o novo capítulo de sua vida amorosa. A cantora contou que está se dando muito bem com o ex-namorado, agora atual, Gustavo Mioto, em entrevista no site do colunista Leo Dias: “ Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro”, contou ela.