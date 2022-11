Alinne Rosa faz insinuações nas redes sociais e expõe ex-namorado: "Violência psicológica"

Cantora Alinne Rosa resgata vídeos e faz desabafo após término do ex, João Lucas, com a ex-BBB Thaís Braz

A cantora Alinne Rosa (40) usou as redes sociais para falar sobre o término da ex-BBB Thaís Braz (29) com João Lucas (25), filho do cantor Saulo Fernandes (45).

A artista de axé e o rapaz tiveram um affair em 2018, e em vídeo, ela conta que sofreu violência psicológica.

"Em dez dias o cara começou a querer mandar em mim e brigar porque eu posto foto sensual. Porque mulher pra ele não pode postar foto sensual.Se eu for falar as coisas que eu ouvi desse menino, só Deus. É uma vergonha alheia. Paga de paz e amor e trata mulher mal para c******. Violência psicológica. Tentou fazer violência psicológica comigo. É impressionante como isso está enraizado. Não tem idade, do mais novo ao mais velho. É de família, porque ele falou que o pai dele também é assim. Deus me livre", disse Alinne no registro de 2018, repostado nos Stories de seu Instagram na quinta-feira, 10.

Na legenda, ela escreveu: "Sempre importante lembrar que você não é culpada" e "Não se cale". Depois de publicar os vídeos, Alinne e Thaís começaram a se seguir.

Thaís Braz e João Lucas apareceram em clima de romance na noite de sábado, 05, e posaram coladinhos. Na madrugada de quinta-feira, 10, os dois curtiram o aniversário do também ex-BBB Bil Araújo, em Vitória, no Espírito Santo. Depois da festa, eles pararam de se seguir no Instagram, e João Lucas também deu unfollow em Bil e em Sarah Andrade, que também estava no local.

Momentos depois, Thaís Braz postou várias indiretas. Uma delas foi um story com a frase "não é amor se ele te controla". João Lucas também deu uma alfinetada, que a web atribuiu a Thaís. "Um monte de gente bonita, harmonizada nos quadrados, um monte de gente triste nos takes e makes que não valeram", disse ele.

Confira o desabafo de Alinne Rosa nas redes sociais:

