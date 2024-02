Alinne Rosa explica sobre viagem com Caio Castro para Morro de São Paulo

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Alinne Rosa falou sobre encontro da cantora com Caio Castro após beijão no Carnaval de Salvador

Alinne Rosa decidiu finalizar as especulações envolvendo seu suposto relacionamento com Caio Castro após os dois protagonizarem o maior beijão durante o Carnaval, em Salvador. Procurado pela CARAS Brasil, a artista negou estar vivendo um affair com o ator e reforçou sua amizade.

Através de sua assessoria, a artista destacou que a próximidade entre eles nada tem a ver com algum laço amoroso. "Alinne e Caio são amigos", disse o comunicado a respeito dos comentários dos fãs nas redes sociias.

No último final de semana, Caio surgiu em registros ao lado de Alinne e alguns amigos. Os dois estavam curtindo discretamente uma viagem de discanso pós Carnaval, na ilha de Morro de São Paulo, na Bahia.

Os cliques acabaram rendendo boas especulações, já que dias antes eles foram clicados dando o maior beijo em cima do trio. Mesmo com o clima quente, Alinne fez questão de afirma que eles estavam "brincando", já que se tratavam de grandes amigos. “É beijo de amigo”, disse a cantora. “São 10 anos de amizade”, comentou Caio Castro.

Vale destacar que Caio Castro está solteiro desde janeiro deste ano. Ele vivia um relacionamento de dois anos com a repórter Daia de Paula. Em uma postagem em seu perfil do Instagram, a loira esclareceu detalhes sobre o fim do relacionamento após circularem rumores de uma suposta traição envolvendo uma participante do Puxadinho do Big Brother Brasil 24.

"Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito nem nada”, a comunicadora negou as especulações sobre uma suposta traição do galã. “Começou leve, terminou leve”, Daia concluiu seu pronunciamento de forma discreta.