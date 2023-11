Alexandre Correa deixa de seguir Ana Hickmann no Instagram

Após polêmica vir à tona, o marido de Ana Hickmann deixa de seguir a apresentadora no Instagram

O empresário Alexandre Correa tomou a decisão de deixar a apresentadora Ana Hickmann nas redes sociais. A atitude dele foi tomada alguns dias após ela também ter parado de seguir o perfil do marido no Instagram. Agora, os dois deram unfollow um no outro.

Os dois estão afastados desde que ela prestou um boletim de ocorrência contra ele após um desentendimento na casa deles em Itu, no interior de São Paulo. Desde então, ele saiu de casa e ela segue no local com o filho deles, Alexandre, de 10 anos.

Apesar de toda a polêmica sobre a vida familiar, Hickmann segue a sua agenda de compromissos profissionais. Ela continua a comandar o programa Hoje Em Dia, da Record TV, em seus dias de escala e também aparece nas redes sociais em algumas ocasiões.

Na semana passada, Alexandre Correa também movimentou suas redes sociais ao apagar um post que tinha feito sobre a briga com Ana Hickmann. O post deletado tinha sido feito no domingo, 12, no qual ele fez um texto de esclarecimento sobre a briga deles na casa da família em Itu, no interior de São Paulo.

O texto dele dizia: "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório". Agora, o perfil dele está completamente vazio e sem a foto dele.

Ana Hickmann fez desabafo na noite de quinta-feira, 16

Nas redes sociais, Ana Hickmann gravou um vídeo com um pronunciamento oficial sobre os últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Ela reafirmou que não está pronta para dar detalhes sobre a briga com o marido, mas afirmou que vai se manter forte em seus próximos passos.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.

"Algumas coisas aconteceram, muito sérias, e que precisam ser faladas sim, mas no momento certo e da forma certa. Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. E essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno. Meu filho é a coisa mais importante da vida pra mim. Exatamente por isso que eu não estou pronta para falar, porque ele também tem que estar pronto. O que eu tenho a dizer primeiro é obrigada por todo apoio, todas manifestações de carinho, mensagens, bilhetes que recebi. O que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história", continuou.

"Essa semana não tivemos conteúdo aqui no canal porque não tinha motivo de alegria. Não tinha motivo para eu colocar nada de bom. Porque não foi nem um pouco feliz, não venho sendo feliz, tem sendo muito difícil, aliás. Mas semana que vem eu estou de volta. Eu não vou parar. Eu não vou parar de viver. Eu não vou parar de ser feliz. Eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar", finalizou.