Alessandra Negrini recebe mordida indiscreta de ator em foto inusitada

Alessandra Negrini aparece em pose inusitada com o ator Marco Pigossi e com direito a mordidinha indiscreta

A atriz Alessandra Negrini está de férias em Los Angeles, nos Estados Unidos, e curtiu uma noitada na companhia do ator Marco Pigossi. Os dois apareceram em uma foto inusitada e indiscreta em um novo álbum de fotos nas redes sociais.

No clique ousado, Pigossi deu uma mordida nos glúteos de Negrini e os fãs foram à loucura. “Como faz para trocar de alma com esse cidadão privilegiado?”, brincou um seguidor. “O homem mais invejado da face da Terra”, escreveu outro. “O que eu queria estar no lugar do Marco Pigossi nessa primeira foto, é brincadeira”, declarou mais um.

Vale lembrar que os dois são apenas amigos. Inclusive, o namorado de Marco Pigossi, o cineasta Marco Calvani, apareceu em algumas fotos do grupo de amigos se divertindo nas ruas de Los Angeles.

Alessandra Negrini mostra sua beleza natural

A atriz Alessandra Negrini deu um show de beleza natural em nova fotos em sua rede social. A famosa compartilhou cliques na praia, curtindo sua viagem de aniversário em São Luís, no Maranhão, e chamou a atenção ao surgir sem retoques.

De cara lavada, a artista global, que estava no ar em Travessia, impressionou ao exibir seu rosto de perto enquanto estava sentada na praia para tomar sol. De maiô preto, ela revelou um pouco de suas curvas deslumbrantes.

"Felizinha, né, filha? O bronze que ta precisando de um grau, mas quem sabe até o final da viagem!", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas encheram-na de elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Muito linda", escreveram outros.