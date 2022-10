Alessandra Negrini posta foto sensual com decote lateral

A atriz estrela das nove, Alessandra Negrini, apaixonou a internet com carão ousado

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 21h22

A atriz Alessandra Negrini, que interpreta a Guida na novela das nove 'Travessia', encantou a internet com carão ousado.

Usando um decote lateral, ela não economizou nas expressões em três fotos diferentes. Na legenda, um emoji de coração.

Os fãs, claro, enalteceram a morena. "Oi crush me nota", escreveu um. "Eu fico tão fraco", declarou outro. "A Guida entregando tudo, aamo", afirmou um terceiro.

Atualmente, a morena faz par romântico com Moretti, interpretado por Rodrigo Lombardi, na novela Travessia. A polêmica é que o atual marido costumava namorar a irmã de Negrini, Leonor, feita por Vanessa Giácomo, o que causou um conflito familiar entre as duas. Leonor chegou a queimar o vestido da irmã Guida quando percebeu que o noivo era Moretti, seu ex. Pegou fogo, literalmente.

Confira o clique de Alessandra Negrini: