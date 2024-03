Além de Ana Hickmann, relembre separações bombásticas que surpreenderam o público

Ana Hickmann e Alexandre Correa, Preta Gil e Rodrigo Godoy estão entre os casais que anunciaram o fim do relacionamento por motivos problemáticos

Desde novembro de 2023, quando a apresentadora Ana Hickmann (43) denunciou ter sido vítima de violência doméstica e logo depois pediu o divórcio do empresário Alexandre Correa (51), o caso ganhou várias desdobramentos e se tornou um dos mais polêmicos no mundo dos famosos. Mas o fim turbulento do casamento do agora ex-casal não foi o único que ganhou enorme repercussão na mídia e entre o grande público. Outras separações de famosos, por motivos bastante problemáticos, como traição, também deram o que falar e a CARAS Brasil vai relembrar alguns deles.

NEYMAR E BRUNA BIANCARDI

Também em 2023, o relacionamento do jogador de futebol Neymar (32) com a influenciadora digital Bruna Biancardi (29) chegou ao fim, em meio a uma série de polêmicas. Enquanto a morena ainda estava grávida de Mavie, veio à tona que o atleta teria se encontrado a influenciadora Fernanda Campos num apartamento de luxo em São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados. Na época, o atacante do Paris Saint-German escreveu "errei" em suas redes sociais.

O rebuliço começou quando o Metrópoles revelou o encontro de Neymar com Fernanda. Segundo o portal, os dois começaram a se falar pelo Instagram, em novembro de 2022, e passaram a flertar ainda durante a Copa do Mundo do Catar. A ruiva disse, na época que o assunto repercurtiu, que ouviu do atacante que, naquele momento, o namoro dele estava "oscilando".

PRETA GIL E RODRIGO GODOY

O fim do casamento de Preta Gil (49) e Rodrigo Godoy (35) chocou todo mundo. Um vídeo em que o personal trainer aparecia abraçando uma funcionária da equipe da cantora circulou nas redes sociais em abril de 2023, logo após a filha de Gilberto Gil (81) anunciar que tratava de um câncer no intestino. "A dor da decepção da traição não pode me paralisar! Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", escreveu Preta, em suas redes sociais, na época.

LEXA E MC GUIMÊ

O casamento da cantora Lexa (29) e MC Guimê (31) não resistiu à polêmica expulsão dele do BBB23. Apesar de ter ido ao encontro do marido e passado alguns dias com ele em família, assim que o artista saiu do confinamento, a carioca decidiu pôr um ponto final no relacionamento. Mas os dois conversaram novamente e tentaram outra vez. Porém, não durou muito tempo.

Em setembro do ano passado, ela anunciou que se separou, de fato, do funkeiro. Por meio do seu Instagram, a cantora publicou: “Oi gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando”, disse.

LUÍSA SONZA E CHICO MOEDAS

Também em setembro, a cantora Luísa Sonza (25) anunciou o fim do namoro com Chico Moedas (27), após uma suposta traição. Antes, a artista tinha dedicado uma música para o rapaz em seu álbum, intitulada Escândalo Íntimo.

Durante entrevista ao vivo ao programa Mais Você, da TV Globo, a loira leu uma carta escrita especialmente para falar sobre o fim do relacionamento, que até fez Ana Maria Braga (74) chorar. Após o programa e a repercussão, Chico excluiu sua conta no Instagram.

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. ‘Um erro pontual’. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, [isso] o que eles chamam de ‘erro pontual’. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar”, iniciou a cantora, na carta.

MARCELO ADNET E PATRÍCIA CARDOSO

O humorista Marcelo Adnet (42) confirmou o fim de seu casamento com a atriz Patrícia Cardoso (32) em fevereiro deste ano. Ele garantiu que os dois já não estavam juntos "há algum tempo", quando um um vídeo publicado pelo jornalista Leo Dias mostrou o artista trocando beijos com uma mulher em uma rua, durante as festividades do carnaval na cidade do Rio de Janeiro.

Assim que a notícia começou a viralizar, Patrícia postou nos stories do Instagram a seguinte frase: "Estou ótima, galera, SQN (só que não)". E completou com um "juntas somos mais". No story seguinte, ela pedia: "Bora crescer essa rede de apoio". Nas redes sociais, ela compartilhava uma série de registros do casal e também da filha deles, Alice.

Vários perfis relembraram que Adnet seria "reincidente", já que também foi infiel a ex-mulher, a também humorista Dani Calabresa (42). Na ocasião, ele também foi flagrado, durante a noite, no momento de infidelidade em uma rua também no Rio.

GISELE BUNDCHEN E TOM BRADY

Depois de meses de rumores sobre o término da relação, Gisele Bundchen (43) e Tom Brady (46) anunciaram o fim do casamento de 13 anos, em outubro de 2022. Na época, a imprensa dos Estados Unidos divulgou que o principal motivo para o fim foi a decisão do jogador de futebol americano de retornar da aposentadoria e disputar mais uma temporada da NFL, o que diminuía a atenção dele para a família.

O quarterback anunciou em fevereiro o fim da carreira, mas voltou atrás em março e assinou por mais uma temporada com o Tampa Bay Buccanners. Em setembro, o site Page Six publicou que o casal começou a ter brigas constantes após Brady decidir adiar a aposentadoria. Pouco tempo depois, em entrevista à revista Elle, a modelo disse que gostaria que o então marido fosse mais presente na vida dos filhos.

A indecisão de Brady se aposentar ou não causou irritação até em pessoas próximas ao casal, como a revista Us Weekly publicou em meados de outubro.