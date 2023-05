Alec Baldwin grita com garçonete durante evento e a choca

Ator Alex Baldwin teria se exaltado após ela servir a mesa enquanto ele estava perto da mesa

No PEN America Spring Literary Gala de 2023, ocorrido na noite de quinta-feira, 18, em Nova York, Alec Baldwin,o renomado ator de Hollywood, teria se envolvido em uma polêmica ao gritar com uma garçonete durante o evento. Segundo relatos do jornal Mirror, Baldwin perdeu a paciência e repreendeu a jovem, entre 20 e 30 anos, enquanto ela servia o jantar aos convidados.

Convidados afirmaram que ela não teria entendido o que aconteceu e ficado "chocada" com o tratamento do ator. "Não sei porque ele gritou comigo", teria dito ela para uma conhecida.

Tudo começou quando Alec se levantou para conversar com uma pessoa no evento e ela se viu "presa" atrás dele. Quando conseguiu sair, ela serviu o prato na mesa enquanto ele ainda estava em pé, o que não teria o agradado.

"Acho que ele não gostou que ela fizesse isso com ele parado ali", disse uma fonte que testemunhou o incidente ao site Page Six. "Acredito que ele tenha achado rude da parte dela começar a colocar os pratos na mesa enquanto ele estava lá", acrescentou.

Passou despercebido

O ocorrido não teria passado um tanto despercebido, já que, segundo as fontes, o momento teria sido "rápido" e "passou despercebido para boa parte das pessoas". Ou seja, o climão foi íntimo e ficou para quem estava próximo aos dois.