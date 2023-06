Agatha Moreira abre álbum de fotos junino: ‘Ainda não comi canjica pelo ano todo’

Atriz Agatha Moreira compartilha momentos de festa junina e pede para que junho não acabe

Nesta última quarta-feira, 27, a atriz Agatha Moreira decidiu abrir um álbum de fotos junino! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques da festa junina que participou ao lado de outros famosos, deixando todos os internautas com inveja e brincando sobre o fim próximo do mês de junho.

“Que junho não acabe por favor, ainda não comi canjica pelo ano todo. Me chamem para mais festas juninas”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de carinha feliz.

Nos cliques, Agatha aparece acompanhada de outros famosos, como as atrizes Giovanna Lancellotti, Bruna Griphao, Thais Belchior, Marcella Rica, Marina Moschen, além dos atores Caique Nogueira, Victor Lamoglia e Miguel Rômulo. Além disso, a artista ainda deu detalhes de sua roupa, que era composta por um macacão jeans e uma camisa xadrez fechada com um colar.

Para finalizar a postagem, a atriz aproveitou para divertir seus seguidores com uma foto de seu amigo Felipe enquanto estava aproveitando o touro mecânico, além de um vídeo dela mesma, no qual aparece sendo jogada longe pelo brinquedo.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios de internautas e amigos da artista. “Eu amo dimais sô”, escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. “Coisas mais lindas desse mundo”, disparou um outro seguidor. “Melhor época, festas juninas entre amigos e família”, exaltou um terceiro usuário. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Agatha Moreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha Moreira fala sobre sua personagem em Terra e Paixão

Em entrevista na CARAS Digital, Agatha Moreira contou mais detalhes sobre a sua vilã Graça na novela Terra e Paixão. "Acho que ela acaba metendo os pés pelas mãos e o que ela faz, ela acredita, de verdade, que é para o bem dela, para o bem do Daniel, para o bem do outro, que vai ser melhor assim. Não a vejo fazendo uma maldade pensando que aquilo é de uma forma maldosa", confirmou.

Além disso, ela declarou estar expandindo os horizontes na música sertaneja com a personagem, apesar de já ser fã das vozes femininas do gênero. "Eu confesso que sou muito fã do sertanejo feminino, mas estou abrindo todo um horizonte para o masculino, tirando o sertanejo antigo, que a gente sempre gosta. 'Evidências' a gente canta com as vísceras", declarou Agatha Moreira. Além das músicas sertanejas, a atriz ainda revelou que escutou outras coisas para entrar na personagem de Terra e Paixão. "Ouvi muitos podcasts agropecuários para pegar o sotaque, porque eu sempre fico muito desesperada", compartilhou.