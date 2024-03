Advogado de Jojo Todynho dá detalhes sobre adoção de criança angolana

A cantora Jojo Todynho está em processo de adoção de uma criança angolana, e o seu advogado deu detalhes sobre os trâmites

Jojo Todynho será mãe de um menino em breve! A cantora e campeã do reality A Fazenda 12, da Record TV, está em processo de adoção de uma criança angolana, e o trâmite caminha para a fase final de procedimentos jurídicos.

O advogado da artista, Dr. Camunda, publicou em seu perfil no Instagram uma foto com a artista no consulado de Angola, e deu detalhes sobre a tentativa de adoção. "Jô, futura advogada, será um prazer ter você como colega de profissão", começou ele, e completou revelando o nome da criança. "Últimos procedimentos jurídicos na adoção do filho angolano de Jojo Todynho, o Francisco."

Em janeiro deste ano, Jojo falou sobre o processo de adoção nos Stories do Instagram. "Não posso dar detalhes de nada, mas para confortar o coração de vocês, em agosto vou para a Angola e vamos ver como vai ficar essa situação", contou ela.

Na sequência, ela agradeceu a preocupação do público e afirmou que o menino está sendo bem cuidado. "Está lindo e forte. Obrigada pelo carinho. Vocês sempre me perguntam por aqui, mas Deus está no controle", concluiu.

Jojo Todynho detalha hábitos em rotina de exercícios

No Programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, a cantora Jojo Todynho falou um pouco sobre a mudança de hábitos nos últimos meses após realizar uma cirurgia bariátrica. Focada na vida fitness, a campeã de 'A Fazenda 12' revelou que possui uma rotina bastante puxada de exercícios físicos.

"Encarnei nessa coisa de dublê de Gracyanne [Barbosa] e vou ter que levar até o final. Tudo dói, mas estou firme e forte lá", declarou. Ao longo do bate-papo com a apresentadora, Jojo explicou que escolhe um dia para ficar um pouco off e descansar.

De acordo com a famosa, três dias da semana são reservados exclusivamente para a academia. Às terças-feiras, ela pratica tênis e natação. "Quinta-feira eu tiro um dia para descansar", disse ela ao detalhar sua agenda. Saiba mais!