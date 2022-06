Adriane Bonato se pronuncia após pedido de casamento de Claudia Rodrigues: ''Fui pega de surpresa''

Atriz Claudia Rodrigues se declarou publicamente para a ex-empresária, Adriane Bonato, e a pediu em casamento

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 10h02

A ex-empresária de Claudia Rodrigues (52), Adriane Bonato, apareceu nas redes sociais e se pronunciou após ser pedida em casamento publicamente pela atriz.

Na madrugada de terça-feira, 06, a intérprete de Marinete na série A Diarista postou um vídeo em seu feed no Instagram assumindo o relacionamento com Bonato e fazendo o pedido.

Na manhã desta quinta-feira, 09, Adriane revelou que também ficou surpresa com a declaração, e por conta disso, demorou para responder a artista.

"Boa noite planeta, tudo bem com vocês? Eu fiz esse vídeo para me posicionar sobre o pedido de casamento da Claudinha. Mas primeiro quero me desculpar com toda imprensa por não ter respondido prontamente como sempre fiz, espero que me entendam, pois como vocês eu também fui pega de surpresa. Mas depois de conversar muito com o Calone e entender os reais motivos que a levaram gravar o vídeo, achei melhor fazer o mesmo", começou na publicação.

"Eu precisei me ausentar para pensar e colocar as ideias no lugar, para poder dar a reposta, pois amor existe de ambas as partes. E por mais que haja amor é complicado para mim porque eu sempre estive ligada na parte profissional, nos negócios e no cuidar dela", disse ainda.

Ao finalizar, ela disse que primeiro conversará com Claudia antes de contar se aceitará ou não o pedido. "Claudinha o que tenho para dizer para você é: Eita pequeneninha, você é danada hein, quando quer uma coisa, não desiste né. Você me pegou de surpresa, não esperava que você fizesse isso… mas tô indo aí conversar com você, tá! Me espera!", declarou ainda.

Pedido de casamemento

Claudia Rodrigues não poupou elogios ao se declarar para Adriane Bonato. "Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o HOMEM DA MINHA VIDA É UMA MULHER! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", disse.

"Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!", pediu a atriz.

Confira o pronunciamento de Adriane Bonato após declaração de Claudia Rodrigues: