Claudia Rodrigues assume relacionamento e pede ex-empresária em casamento

Atriz Claudia Rodrigues faz linda declaração ao assumir romance com a ex-empresária Adriane Bonato e faz pedido de casamento

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 08h22

A atriz Claudia Rodrigues (52) usou suas redes sociais para falar abertamente sobre seu relacionamento com ex-empresária.

Na madrugada desta terça-feira, 07, dia em que completa mais um ano de vida, a artista publicou um vídeo em seu perfil no Instagram assumindo o romance com Adriane Bonato, e a pediu em casamento ao se declarar.

Claudia contou sobre os 10 anos que conviveram juntas e celebrou a companhia da amada.

"Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o HOMEM DA MINHA VIDA É UMA MULHER! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", começou na legenda da postagem.

"Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!", escreveu ainda.

No registro, Claudia Rodrigues explicou que sua vida mudou com Adriane e não poupou elogios à sua ex-empresária e parceira.

"Quero dividir com vocês o que está acontecendo comigo e por que estou tão triste, sem vontade de fazer nada. Vocês sabem que tenho esclerose múltipla há 22 anos e Deus me deu um anjo da guarda que, há 10 anos, cuida de mim, da minha carreira, de toda a minha vida: Adriane Bonato. Que sempre esteve do meu lado em todos os momentos. O que vocês não sabem é que esses dez anos foram os melhores dez anos da minha vida. Nunca fui tão feliz, tão bem cuidada. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum", disse ela.

"Lembram quando fiquei em coma 15 dias entre a vida e a morte? Quando acordei, olhei pro lado, a Dri estava ali, rezando pela minha vida. Tive a certeza que quero viver com ela pro resto da vida, pra sempre. Ela é uma pessoa incrível, carinhosa, honesta e muito guerreira. E sempre deu a vida por mim! Não estou preocupada com o que vão falar de mim, o que vão pensar, eu só quero é ser feliz do lado de uma pessoa que me deu a vida. E o desejo de eu continuar lutando todo dia. Dri, volta, eu te amo muito. Casa comigo? Estou te esperando", declarou a atriz.

Confira o post de Claudia Rodrigues sobre o namoro: