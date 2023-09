Adriana Lima surge radiante em vídeo no retorno à Victoria's Secret

"Estou de volta!", comenta a brasileira em vídeo nos bastidores da Victoria's Secret

A brasileira Adriana Lima, uma das angels mais icônicas da história da grife, estará no pink carpet do agito que acontece em Nova York no próximo dia 6 de setembro e gravou um vídeo para anunciar o seu retorno aos holofotes com evento e desfile televisionado.

"Oi gente, acreditem, estou de volta com vocês e ansiosa para o World Tour 2023", comenta a modelo de 42 anos no camarim da marca.

Em agosto, Adriana fez seu retorno à Victoria's Secret na campanha da coleção The Icons, ao lado de Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Candice Swanepoel e mais, e comentou:

“Espero que toda mulher possa ser aceita em todas as fases de sua vida, não importa quantos anos ela tenha. Esse é o meu objetivo e é por isso que ainda estou modelando, ainda persistindo, em fazer parte da indústria da moda. Eu acho que a indústria está aceitando isso, e é realmente maravilhoso ver”. Adriana desfilou para a grife de lingerie até 2018, quando tinha 37 anos.

Em recente entrevista, Adriana comentou que está em um período de sua vida que se sente grata por representar não apenas as mulheres, especialmente as da comunidade latina, mas também as mães. O que ela também quer agora é dar o exemplo para a filha de 12 anos, que quer ser modelo, para saberem que em qualquer idade elas podem realizar o que quiserem.

A marca tem um desfile marcado no dia 26 de setembro, a apresentação luxuosa e repleta de glitter não acontecia há quatro anos, desde que a marca de lingeries iniciou um processo de reformulação para se distanciar das críticas que a marca vinha sofrendo na época.

Gisele Bündchen volta para Victoria’s Secret

Gisele Bündchen, também está de volta depois de 17 anos com a icónica marca de underwear Victoria 's Secret, que também está fazendo um comeback. A top brasileira não aparecia em anúncios da grife desde que deixou o cargo de "angel", em 2006. Ao postar a novidade em seu Instagram, Gisele Bündchen recebeu mais um carinho da marca: “Sentimos sua falta, Gisele! Bem-vinda de volta!”.