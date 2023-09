Adriana Lessa mantém legado de Léa Garcia vivo em peça: 'Escolhida através do amor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Lessa contou como foi escolhida para substituir Léa Garcia em O Admirável Sertão de Zé Ramalho

Adriana Lessa (52), que tem uma longa carreira na atuação, está em cartaz com a peça O Admirável Sertão de Zé Ramalho, no Theatro Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou como foi escolhida para substituir Léa Garcia (1933-2023) na produção teatral após a morte da artista, em agosto deste ano, e entregou como mantém o legado dela vivo: "Escolhida através do amor".

"Lamento muito por ela não estar conosco. Da minha parte, com muita humildade e alegria, aceitei essa missão, que é trazer e também manter vivo o legado dela e de tantos artistas ancestrais e pessoas que já nos deixaram. Nesse trabalho, a gente fala de uma relação muito forte com os nossos antepassados através da ótica para o trabalho de Zé Ramalho", compartilhou Adriana Lessa .

"É uma honra muito grande fazer parte desse trabalho. Tinha proximidade com Léa Garcia e, dessa forma, fui escolhida através do amor e da amizade, de ser próxima à ela, e acabei estando nesse trabalho", acrescentou sobre Léa Garcia .

Com uma reflexão do legado da artista, Adriana Lessa também ponderou sobre sua relação com Léa Garcia : "Era uma amiga, uma grande mulher, artista e cidadã, que digo até que estava à frente do seu tempo. Ela abriu caminhos para muitos de nós, muitas mulheres pretas e negras, muitas pessoas pretas nas artes. Uma mulher que esteve à frente e quebrou muitos paradigmas em relação ao racismo e ao preconceito. Isso é muito forte e especial".

Leia também: Ator de Funny Girl leva paixão pela arte da família aos palcos e entrega desejo: 'Todo artista merece'

Além de trazer esse legado na peça, a atriz ainda ressaltou que vai levá-lo para outros trabalhos: "É necessário ter a consciência de quem somos para continuarmos caminhando à frente e trazendo um grande significado na trajetória de pessoas e mulheres que vieram antes. É uma celebração para as mulheres que vieram antes e para as que estão também. Dessa forma, a gente mantém vivo esse caminhar digno que ela já caminhou até aqui".