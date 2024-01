Márcia Fernandes: jornada de amor e espiritualidade

Entre desafios e conquistas pessoais, a sensitiva Márcia Fernandes exala carisma e conquista carinho do público

Na atmosfera mágica e misteriosa que envolve o universo das previsões e da espiritualidade, Márcia Fernandes (71), a Márcia Sensitiva, conquistou um lugar de respeito. “O que faço não tem a ver com religião. Eu sou uma vidente. Nasci com este dom”, explica ela, que abriu as portas de sua casa, em Alphaville, SP, para CARAS. Dona de intuição aguçada e de capacidade única de se conectar com energias além do tangível, Márcia tornou-se uma das espiritualistas mais respeitadas do Brasil. “Isso até me assusta um pouco. Eu não posso sair na rua que já sou reconhecida! Principalmente pelos jovens... acho que sou pop para essa galera, falo a linguagem deles”, avalia a vidente.

Com seu talento exposto ao público desde os anos 2000, na TV e no rádio, Márcia se reinventou por meio da internet, virou meme e, atualmente, soma quase 6 milhões de seguidores no Instagram. “Eu confesso que não gosto muito de sair de casa. Tem horas em que você só quer ficar um pouco quieta e eu sou muito assediada”, diz, aos risos. “Veja bem, eu não acho ruim que as pessoas venham até mim. Acredito que, quando alguém me encontra, é porque foi coisa de Deus. Às vezes, uma palavra é capaz de salvar uma vida”, emenda.

Conselhos explosivos como “Para de ser doida!”, “Voa, cara, voa!” e “Vai com Deus, meu chapa!”, já são alguns de seus principais bordões. O primeiro deles, inclusive, virou título do livro lançado pela espiritualista em setembro, no qual dá dicas de como conquistar um amor saudável e fugir dos relacionamentos tóxicos. “As mulheres buscam mais conselhos sobre amor. Os homens, sobre dinheiro”, entrega.

Embora já não faça mais atendimentos pessoais, Márcia ainda ministra palestras, responde perguntas on-line e faz participações em lives e podcasts. Recentemente, ela apresentou a palestra Acorda pra Vida, ensinando pessoas a deixarem de viver no automático. “Sempre começo meu dia com uma oração. Estudo muito, participo de programas e fico algumas horas por dia respondendo perguntas que recebo em meu site”, detalha.

Diante de habilidades únicas, a rotina da sensitiva também é permeada por momentos de reflexão sobre seu próprio propósito. A chegada da idade, por exemplo, não a preocupa. “Eu não me considero velha, mas meu corpo já não acompanha minha mente”, reflete. Após receber o diagnóstico de aneurisma cerebral, em 2022, ela também não teme a morte, só quer ser feliz. “Para mim, é uma passagem. Medo dela, eu não tenho. Meu único desejo é morrer feliz”, afirma ela, que ainda planeja lançar um livro de orações.

FOTOS: ANGELO PASTORELLO