Jair Oliveira e Tania Khalil falam sobre viver longe do Brasil: 'A crise existe no mundo'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Jair Oliveira e Tania Khalil falam sobre convivência em família com as filhas e carreira no exterior

Diversão, frio, perrengues e muita união! Esses foram os principais ingredientes da viagem de férias de Jair Oliveira (48) e Tania Khalill (46) ao lado da caçula, Laura (12), pelas paisagens do Canadá. “Foi uma viagem diferente do que estamos acostumados a fazer, porque a Isabela preferiu viajar com os primos. Foi uma grande aventura e a Laura foi parceira. A gente se encantou com a história, a cultura e o povo. Estava muito frio, mas muito bonito”, destaca Jair, citando a primogênita do casal, Isabela (16). “A Laura entrou no ritmo que eu e Jair gostamos de viajar”, completa Tania, que se divertiu com cada um dos perrengues na neve. “A gente não é Frozen, mas fomos brincar na neve! Fomos em um parque de inverno e levamos casacos, botas, mas esquecemos de colocar proteção térmica nos pés e nas mãos. Ficamos congelados!”, conta a atriz. “Isso lembra a gente que, com essas temperaturas extremas é preciso estar preparado e foi uma experiência que nos ensinou”, pondera o músico.

Radicada nos Estados Unidos há seis anos, a família já se adaptou à rotina americana. Ainda assim, a saudade do Brasil é inevitável. “É onde está nosso berço, nossa família, nossos círculos de amizade”, diz Jair. Tania admite ser a que mais sente a distância. “Apesar da saudade, tem sido uma megaexperiência. No entanto, não dá para romantizar, porque a crise existe no mundo. Sair do conforto que tínhamos no Brasil, com o reconhecimento em nossas carreiras e entrar em um universo novo é desafiador. Essa

estabilidade não nos empacou e nossa família ficou ainda mais unida”, detalha Tania. Já quando o assunto é retornar a viver em solo verde e amarelo, tudo é incógnita. “Voltar nunca saiu dos planos e nunca foi um plano, a gente costuma viver o momento e ver o que vai acontecer”, explica a paulistana.

Casados há quase 23 anos, Jair e Tania fazem da relação um eterno exercício de admiração mútua, respeito e muito amor. “Se existisse fórmula, eu adoraria ouvir e compartilhar. Com o tempo, a gente aprende a não brigar por coisas pequenas, mas sem deixar de falar aquilo que incomoda, senão vira uma bola de neve”, fala a atriz. Único homem da casa — mas nem tanto, já que o pet da família, Limão, divide com ele a presença masculina —, Jair admite que o quarteto procura ter uma visão pluralista. “Hoje, as pessoas querem se colocar em grupos, grupo X, Y, T... e, muitas vezes, a intenção é que esses grupos não se conectem. Acho isso ruim para a experiênca humana. Não me sinto o único homem da casa, porque sei que dentro delas também tem um lado que é tradicionalmente mais associado ao universo masculino. E, assim, muitas vezes, eu me sinto sendo uma mulher da casa também, porque tenho que acompanhar essa mentalidade”, analisa o artista.

Por conta da mudança de país, a agenda de trabalho precisou ser reinventada. “A gente segue trabalhando com o Brasil. Ainda tenho minha produtora com o Simoninha e trabalho muito com composição e produção musical. Fazemos publicidade para TV, cinema, e faço tudo remotamente. Obviamente que não faço tantos shows como fazia antes, quando morava lá”, comenta o artista, com olhar para além da música. Nos EUA, ele montou uma plataforma de produção criativa, a Marshmelody, acaba de criar um curso on-line sobre criatividade, além de seguir com o projeto infantil Grandes Pequeninos ao lado da eleita. “Sou um artista independente e que gosta de se envolver em novos projetos”, avisa. Parece pouco? Jair ainda se prepara para lançar o disco Tecoá e mantém um perfil nas redes sociais com Tania sobre receitas.

Enquanto isso, a atriz — que está longe das novelas desde 2013 — aposta na junção da arte com a yoga e a sua formação de psicóloga, com o projeto Palco da Vida. “A arte é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, sendo você artista ou não”, diz ela, ativa nas redes sociais e sempre debatendo a temática com os seguidores. Voltar para a teledramaturgia também é uma vontade, mas com ponderações. “Sinto saudade de fazer, mas o período que se exige, de um ano, já não se encaixa na minha vida. Hoje, já tem formatos mais curtos no streaming e com tempo de série. Com as meninas maiores, eu me sinto mais livre”, fala.

O crescimento das meninas e a entrada na adolescência, aliás, tem sido uma fase de redescobertas para o casal. “Elas têm total abertura de contar para gente as frustrações e os anseios delas, e a gente vai sempre lidando dessa maneira, aprendendo em família. Adotamos a postura de não simplesmente dar esse apoio como pai e mãe, mas de dar o apoio com muita amizade e compreensão”, diz Jair. E os pais parecem inspirar as filhas, já que ambas se dedicam à veia artística: Isabela canta e faz teatro musical, enquanto Laura adora dançar.

