Atriz de Senhora do Destino trocou novelas no Brasil por vida simples no exterior

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou o motivo de querer se mudar e relembrou seu papel em Senhora do Destino

Tania Khalill (45), a Nalva de Senhora do Destino, trocou as novelas no Brasil por vida simples no exterior. Vivendo nos Estados Unidos com sua família, ela volta para as telinhas brasileiras com a reprise da famosa produção. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou o motivo de querer se mudar e relembrou seu papel em Senhora do Destino.

"A proposta principal foi viver um momento em família de uma nova maneira. Passar mais tempo com as nossas filhas, trazer um cotidiano e uma vida simples. No Brasil, a gente andava viajando muito, cada um para um canto. Bateu uma vontade de ressignificar as coisas", explicou a atriz de Senhora do Destino sobre a mudança para os Estados Unidos.

Estreando com o primeiro papel na televisão em Senhora do Destino, Tania Khalill revelou que a experiência de 2004 foi um grande marco na sua carreira. "Senhora do Destino, obviamente, foi meu maior divisor de águas na carreira, porque foi a primeira grande oportunidade que eu tive. Eu estava tão jovem, com um papel tão grande. Como eu fui forte e firme. Me joguei, estudei muito o sotaque, a dança. Eu era bailarina, mas não tinha a menor ideia de como sambar. Eu fui presenteada com essa personagem e fiz grandes amigos", afirmou.

"Eu era recém-casada com o Jair, estava começando na televisão. Tive que deixar muita coisa da minha vida pessoal para morar um tempo no Rio. Mas fui muito feliz, eu amo cada minuto desse trabalho. Só tenho memórias especiais e uma gratidão profunda", explicou Tania Khalill sobre os desafios para gravarSenhora do Destino.