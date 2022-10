Silvero Pereira surge ao lado de Caetano Veloso em registros das férias em Pernambuco

O ator Silvero Pereira encantou os seguidores ao compartilhar registro das férias em Pernambuco

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 18h13

Nesta sexta-feira, 21, o atorSilvero Pereira(40), que interpretou Zaquieu no remake da novela Pantanal, da Globo, compartilhou uma sequência de registros especias no feed de seu Instagram para celebrar o início de suas férias em Pernambuco.

Nas imagens, o ator aparece ao lado de diversos amigos, incluindo o cantor Caetano Veloso (80), que fez uma apresentação especial no teatro Guararapes. "Minha primeira noite de férias em Pernambuco e essa noite mágica com amigos queridos. Reencontro bacuraense @emilielesclaux e Kleber na plateia do emocionante show MEU COCO do amado Caetano e depois um jantar de afetos, papos , risadas e , óbvio, luta por um país melhor", escreveu o ator na legenda da publicação.

Rapidamente, os fãs e seguidores do ator se encantaram com os cliques e deixaram diversos elogios nos comentários do post.

"Tomara que eu te encontre por aqui para te dar um grande abraço. ", escreveu uma seguidora. "Maravilhosos! queria muito mais muito te conhecer, te adoro.", desejou uma segunda. "fotão pesada de tão maravilhosa", elogiou outra.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE SILVERO PEREIRA: