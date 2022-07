De top e calça de ginástica, Graciele Lacerda esbanja corpaço na academia

Musa fitness, Graciele Lacerda exibiu boa forma em espelho na academia em nova foto

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 07h12

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), mostrou toda sua boa forma em um novo clique na rede social.

Nesta segunda-feira, 04, a musa fitness resgatou uma selfie que fez na academia e chamou a atenção com seu físico torneado.

De top e calça de ginástica colada, Graciele Lacerda exibiu suas curvas saradas e falou sobre sempre estar se exercitando independente de onde está.

"Essa foto foi de algum lugar no nordeste. Mesmo com a correria não deixei de treinar e sempre que podia estava eu lá, suando! E hoje voltando com tudo nos treinos e na alimentação saudável. Se não fechar a boca, não tem resultado. Quem vem comigo?", falou ela sobre retomar a rotina fitness.

Nos comentários, os internautas logo admiraram o clique da noiva do cantor. "Minha inspiração fitness", disseram para ela. "Tão linda", elogiaram outros.

Ainda na última semana, Graciele Lacerda chamou a atenção ao surgir com o vestido colado mostrando seu bumbum empinado.

Graciele Lacerda exibe boa forma na academia; veja: