Aifryers, cafeteiras e mais: 15 eletroportáteis em oferta na Black Friday Amazon

Aproveite a Black Friday na Amazon para adquirir eletroportáteis em oferta

A Semana Black Friday da Amazon já começou e se você estava esperando pelo evento para renovar seus eletroportáteis, saiba que a hora finalmente chegou! Com as ofertas imperdíveis, você pode garantir airfryers, cafeteiras, liquidificadores, batedeiras e muitos olhos com preços baixos. Assim você pode explorar novas receitas na cozinha, podendo contar até mesmo com a ajuda na Alexa nessa missão.

Nós selecionamos 15 eletroportáteis válidos na promoção para você conferir, mas não deixe de acessar a página oficial da Black Friday na Amazon para ficar por dentro de todas as ofertas disponíveis. Clique aqui para acessar!

Confira nossa lista e aproveite:

1. Panela Elétrica, RCB50, 1.3L, Branco, 220v, Electrolux: https://amzn.to/3Xj3eRb

2. Fritadeira Elétrica Airfryer 4 Litros 110V Quick Fryer Elgin com cesta removível: https://amzn.to/3AG8tk3

3. Liquidificador Mondial, Turbo Power 550W, 110V, Preto, 1,6L: https://amzn.to/3XtBt8G

4. Torradeira Elétrica Hamilton Beach Cromada/Vermelha, 110v: https://amzn.to/3EsljDz

5. Sanduicheira, Panini Gourmet, Preta/Prata, 110v,Hamilton Beach: https://amzn.to/3EQzkfR

6. Fritadeira a Ar Mondial, Family Inox Black - 4L, 110V, 1500W: https://amzn.to/3VdZf6k

7. Pan Express 220V, Tramontina: https://amzn.to/3UVm7b8

8. Cafeteira Arno Nescafé Dolce Gusto Infinissima Touch Preta DGI1 220v: https://amzn.to/3VBaO8b

9. Liquidificador Individual Hamilton Beach, Vermelho, 110v: https://amzn.to/3GyQ7oZ

10. Fritadeira Philco Air Fryer 2 em 1 Oven 11L PFR2000P 220V: https://amzn.to/3tPof8s

11. Máquina para Gaseificar Água, Jet, Preto, Sodastream: https://amzn.to/3EslDCp

12. Batedeira Planetária Oster White Bowl Inox - 127V: https://amzn.to/3ABO67N

13. Cafeteira Elétrica Electrolux Programável com Timer Experience: https://amzn.to/3GF3KTA

14. Liquidificador, Multijarras, Preto, 220v, Hamilton Beach: https://amzn.to/3ERgHIy

15. Nespresso CitiZ Cafeteira 220V: https://amzn.to/3Vjo4xX

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

