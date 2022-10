De biquíni, Ana Paula Siebert mostra antes e depois do corpo: ''Mudou totalmente''

Modelo Ana Paula Siebert faz comparação e mostra mudanças em seu corpo ao postar clique de biquíni de 7 anos atrás

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 08h27

A modelo Ana Paula Siebert (34) usou as redes sociais para comentar sobre as mudanças em seu corpo com o passar dos anos!

Na noite de segunda-feira, 10, a influenciadora digital compartilhou fotos em que aparece de biquíni, fazendo comparação de seu corpo com um clique antigo de 7 anos atrás.

A esposa de Roberto Justus (67) e mãe de Vicky (2), que nasceu em 2020, publicou os registros nos Stories de seu Instagram e falou sobre a transformação. "Essa foto é de 2015 em Maldivas... eu tinha 5 kg a menos do que hoje. Minha lua de mel hahaha Gente, que diferente!", disse ela ao publicar a imagem de 2015.

Na sequência, Ana Paula postou um clique atual, feito em março, mostrando as mudanças na silhueta: "Em 2022! Minha composição corporal mudou totalmente. Me sinto muito melhor hoje e assim consigo me manter."

Confira a comparação de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert aposta em vestido tomara que caia e web elogia

