Ana Paula Siebert aposta em vestido tomara que caia e web compara: ''Cinderela ou Elsa?''

Modelo Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, arrasa com vestido de princesa e recebe chuva de elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 08h04

A modelo Ana Paula Siebert (34) encantou os seguidores na noite de quinta-feira, 29, ao compartilhar mais um look nas redes sociais!

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a influenciadora digital aparece usando um lindo vestido azul. Com os cabelos soltos e ondulados, a esposa de Roberto Justus (67) e mãe de Vicky (2) surgiu deslumbrante com o look de princesa, um longo tomara que caia de tule.

"Me sentindo uma princesa nesse vestido", escreveu Ana Paula Siebert na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas exaltaram a beleza da loira e a compararam com princesas. "Princesaaaaaaa", elogiou Duda Siebert. "Princesa da Disney", disse uma fã. "Meu Deus, é a Cinderela", comparou outra. "Cinderela ou Elsa?", brincou uma terceira. "Surreallll essa belezaaaa", destacou mais uma.

Confira o look poderoso de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert conta sobre sua vida financeira

Recentemente, Ana Paula Siebert respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais e surpreendeu ao falar sobre a sua vida financeira. Ela se deparou com uma fã questionando se ela tem independência financeira e a estrela confirmou. "Me perguntam muito sobre quanto eu ganho, sobre minha comunhão de bens, sobre quem paga o que... E obviamente eu não vou falar disso aqui, não cabe. Não faz sentido. Não estou aqui para dividir essas coisas. Mas resumindo: Hoje, depois de bastante trabalho, sou independente para ter uma vida muito boa, confortável e estável. Porém o Roberto cuida da casa, da gente e é muito generoso! Ele sempre foi assim e nada mudou...", disse ela.

