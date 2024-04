Zileide Silva se emociona ao relembrar transplante: "Agradeço"

Durante participação em reportagem sobre doação de órgãos, Zileide Silva falou de transplante realizado e agradeceu à família dos doadores

Durante o Jornal Nacional da última segunda-feira, 1, Zileide Silva se emocionou em sua participação na reportagem que ressaltava a importância da doação de órgãos. A jornalista compartilhou que realizou um transplante de córneas e aproveitou para agradecer à família dos doadores.

Zileide foi diagnosticada com ceratocone, uma doença degenerativa que afina a córnea e embaça a visão."Eu sou transplantada e agradeço às duas famílias que, em uma hora extremamente difícil, concordaram em doar as duas córneas que tenho hoje", contou ela.

A apresentadora já falou sobre o transplante em 2019. Durante o Jornal Hoje, ela deu detalhes do procedimento. "Eu tive ceratocone, nos dois olhos, precisei do transplante. Sempre agradeço às duas famílias que concordaram com a doação. É, sem dúvida, um ato de amor e vida que segue", disse ela.

Zileide Silva já enfrentou o câncer de mama

Em outubro de 2021, a apresentadora Zileide Silva participou ao vivo do programa Papo de Segunda, exibido pelo GNT.

Na atração de debates do canal fechado, a jornalista abriu o jogo sobre a descoberta de um câncer de mama, doença que venceu depois de ter realizado uma cirurgia e feito sessões de quimioterapia.

"Não vou negar, durante todo o processo, dá muito medo, muita raiva, [você se pergunta:] 'por que isso está acontecendo comigo'? Não é um tratamento fácil, a quimioterapia é extremamente complicada, te deixa para baixo, meio insegura", desabafou a famosa.

"Dá um medo, dá um terror de como enfrentar isso, só que a gente tem uma corrente de amigos, família e médicos", continuou ela que se apoiou na medicina e na sua garra para se curar.

"É bem isso o que acho muito importante, seguir a orientação dos médicos. Eles sabem o que estão fazendo. O início tem muito medo, raiva, o incômodo do tratamento e aí, bola para frente, vamos superar mais essa, vamos em frente!", declarou Zileide Silva.

Na época, o tema foi abordado no programa Papo de Segunda por conta do Outubro Rosa, mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. "É muito importante fazer o auto-exame e também, os seus exames preventivos de rotina", alertou a jornalista que descobriu a doença em seu corpo na fase inicial.