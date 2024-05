Yuri Lima relembra primeiro encontro com Iza: "Fiquei bobinho"

Esperando por sua primeira filha com Iza, o jogador Yuri Lima relembra o seu primeiro encontro com a cantora; saiba mais!

Assumidos desde 2022, a cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima estão vivendo um lindo romance. À espera de sua primeira filha, Nala, o atleta do Mirassol revelou ao público como o casal se conheceu e ainda relembrou o que pensou quando viu a namorada pela primeira vez.

Em entrevista à revista GQ, Yuri disse que tentou uma chance com Iza por cinco anos. "Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: 'vou tentar a sorte'. Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro", contou.

O jogador ainda falou sobre o primeiro encontro entre os dois e revelou o que sentiu ao vê-la pela primeira vez. "Rapaz, eu estava nervoso, viu? Não tinha visto ela pessoalmente ainda. Quando ela abriu a porta... Estava muito linda, com um vestido verde, brilhante. Surreal. E aí, quando bate, cai a ficha, fiquei bobinho", disse ele.

Yuri ainda falou sobre a nova fase do casal e contou que mal vê a hora de se tornar pai. "Estou bem ansioso. Para mim, a coisa mais importante da vida sempre foi a família. E agora eu podendo ter a minha... Ela também é muito assim, ligada com a mãe dela. Acho que a gente tem tudo para ser bons pais", afirmou.

Grávida, Iza brinca sobre cansaço ao arrumar a casa

Na última quarta-feira, 22, Iza divertiu os seguidores ao fazer uma trend mostrando como está sendo sua gravidez. A cantora está grávida de sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima. No entanto, a gravidez de Nala, como se chamará sua pequena, tem trazido diversas consequências para seu dia a dia.

No vídeo, a cantora aparece tirando vários cochilos ao realizar os afazeres domésticos, como passar o aspirador na casa e dobrar as roupas. "Aproveitando pra dormir agora, né?", escreveu a artista na legenda da publicação brincando.

Nos comentários os seguidores da cantora ex-jurada do The Voice se divertiram junto com ela: "Nem tô grávida e vivo nessa fase", comentou uma fã, "Bem assim mesmo (risos)", disse uma seguidora, "É um sono surreal (risos)", concordou uma terceira,"A mãe não está tão ON, a mãe está sonolenta", brincou mais uma.