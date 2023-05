Wagner Santisteban revela ataque traumatizante de macaco em gravação da Globo: ''Fui para o hospital''

Ator Wagner Santisteban conta que foi 'literalmente estuprado' por macaca na época em que gravava a série 'Sandy & Junior'

Na última quinta-feira, 25, em participação no podcast Vênus, o ator Wagner Santisteban (40) contou que sofreu um ataque de um macaco durante as gravações da série Sandy & Júnior (1999), da TV Globo.

O artista explicou que teve que ser internado e que a situação foi traumatizante."Quando eu fazia Sandy & Junior meu personagem era o Basílio, o nerd zoado. Hoje não existiria esse meu personagem em lugar nenhum. Eu era o bullying, a definição de bullying. (...) Teve um episódio em que uma macaca fugia do circo e ia parar no colégio. Ele olhava para o lado e a macaca estava do lado dele. Passou o episódio inteiro e eu correndo e a macaca correndo atrás de mim", começou falando.

Em seguida, Santisteban revelou o que aconteceu: "Era um chimpanzé, um macaco gigante. A macaca chegou com um treinador que tinha cicatrizes. Ela não tinha nenhum dente, ficava na corrente e estava no cio. Isso mudou tudo. Ela só corria atrás de mim para pegar a minha perna e 'xinxar' (sic) a minha perna. Eu tinha que deixar. (...) Fui gravar a cena do armário. Eu estava de costas e ela me viu pela primeira vez parado. Eu virei, ela começou a me socar a cara. Eu fui tentando sair. Era um bicho gigante, um macaco muito forte. Começou a arrancar a minha roupa, arrancar tufos de cabelo, me girar. Ela me deixou pelado. Fui 'literalmente estuprado' pela chimpanzé. No final ela arrancou a minha bota e eu saí em pânico disso", relembrou.

O ator ainda disse que precisou ser hospitalizado às pressas. "Fui para o hospital, era menor de idade. Tinha dezesseis anos. Todos ficaram preocupados, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E isso foi em Campinas. Cheguei no hospital e as pessoas não sabiam o que fazer. Fiquei bem traumatizado", desabafou ele.

Confira o trecho da entrevista de Wagner Santisteban:

Wagner Santisteban sobre trauma com macaco