Você sabia? Marlene Mattos comandou empreendimento fora da TV após rompimento com Xuxa

Marlene Mattos dirigiu alguns programas após o afastamento de Xuxa, mas foi parar na direção de um hotel fazenda em Sergipe

Marlene Mattos (73) rompeu sua parceria de trabalho com Xuxa Meneghel (60) em 2002, quando elas dividiram a atração Planeta Xuxa. Com o afastamento da loira, a diretora perdeu grande parte de seu prestígio. Ela chegou a passar por outros programas e emissoras, até que em 2016 comandou um empreendimento fora da TV. Ela ficou responsável pela direção de um hotel fazenda em Sergipe.

Após o rompimento com Xuxa, Marlene Mattos ocupava o cargo de diretora de núcleo na Globo e também era responsável pela direção de atrações como o Mais Você e o Jovens Tardes, apresentado também aos finais de semana. Ela saiu da Globo em 2004 e foi contratada pela Band, onde se tornou diretora artística. Entretanto, a parceria durou 10 meses, já que o fracasso do Caixa Preta, apresentado por Preta Gil, provocou o fim de sua curta trajetória na emissora.

Já em 2005, ela dirigiu o programa infantil Os Amigos Vegetais, mas também não foi bem sucedido. Após quatro anos, Marlene foi para o SBT dirigir o Show da Gente, programa apresentado por Netinho de Paula. Dez meses depois, o programa também acabou porque o cantor se candidatou ao Senado. Ela tentou realizar outros projetos em plataformas digitais, mas não teve sucesso.

Leia também:Affair?! Xuxa nega boatos de relação íntima com Marlene Mattos