Viúva de Erasmo Carlos comove fãs com homenagem para o marido: "Sinto saudades"

Fernanda Esteves comove fãs ao falar do relacionamento com Erasmo Carlos no dia em que ele completaria 82 anos

A pedagoga Fernanda Esteves, de 33 anos, comoveu os seguidores em suas redes sociais ao publicar uma homenagem comovente para o cantor Erasmo Carlos (1941-2022), que completaria 82 anos nesta segunda-feira, 05.

O cantor faleceu no fim do ano passado, após ficar internado por mais de 30 dias, em um hospital do Rio de Janeiro, depois de lutar incansavelmente contra uma síndrome edemigânica, caracterizada pelo edema generalizado.

"Vai ter bolo. Vai ter bolo e eu vou celebrar você. Eu me comprometo a fazer aniversário duas vezes por ano para que você continue vivendo. Te ofereço meu coração como morada para que bata pelo seu.

Todo ano vou fazer seu bolo como nos últimos, vou soprar uma vela e desejar nosso reencontro em sussurro. Vou te carregar até que meu fim me leve a você, mas enquanto ele não chegar você seguirá vivo e amado", começou ela na legenda da série de fotos do amado, compartilhada em sua conta no Instagram.

E prosseguiu: "Sempre vejo coisas que poderiam ser seus presentes, penso no que escreveria no cartão, em qual momento te entregaria… penso, penso, penso e sinto saudades. Você me faz tanta falta, amor da minha vida! Em 13 anos, é o primeiro que não vou te beijar, te abraçar e confessar meu amor ao pé do seu ouvido", continuou.

Por fim, completou: "Espero que daí de dentro do coração você consiga ouvir, vou gritar bem alto!!! Vou sempre agradecer por você ter nascido e por termos nos reencontrado. Te amo onde quer que você esteja, inclusive dentro de mim. Seu embrulhinho".

Diante do desabafo, nos comentários da postagem, a viúva foi cercada de conforto e carinho pelos fãs e amigos do casal. "Muita saudade do meu amigo de mais de 40 anos. Uma linda pessoa, um amigo como poucos! Quando precisei de ajuda imediatamente se fez presente", afirmou um. "Quanta beleza no seu amor", falou outra.

Vale lembrar que Erasmo Carlos, foi um cantor, considerado de extrema importância para o cenário musical no país, já que é reconhecido por ser um dos pioneiros do rock nacional. Desde 1957, Erasmo participou de bandas e fez parcerias com grandes nomes do mundo musical, entre eles, Tim Maia e o grande amigo, Roberto Carlos.

VEJA A PUBLICAÇÃO COMOVENTE FEITA PELA VIÚVA DE ERASMO CARLOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Esteves (@fernandaestevesbr)

Viúva de Erasmo Carlos joga fora último café da manhã do cantor

Nas últimas semanas, a viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves fez um desabafo comovente nas redes sociais, após se desfazer da última refeição do cantor. No vídeo publicado pela viúva em seu perfil no Instagram, é possível ver Erasmo radiante ao tocar alguns acordes de uma canção no violão.

Na legenda da postagem, Fernanda fez questão de declarar todo o seu amor e carinho para com o amado, e relatou o doloroso momento em que precisou se desfazer do resto do último café da manhã do cantor.

“Acabei de jogar fora as coisas do seu último café da manhã em casa, e meu coração está doendo. Não deu mais para mantê-las aqui, mas olhar os pacotes de biscoito, a geleia pela metade e as duas últimas fatias de pão no saco, tudo fazia sentido para mim, acredita amor… Eu sei, eu sei que pode parecer um sinal de que as coisas não estão bem deixar isso ali por mais de 7 meses, mas é que meu amor, é um pouco de você, e eu fico querendo me agarrar a qualquer poeira sua que tenha ficado”, iniciou ela.

Então concluiu: “Prendi a respiração com um saco azul nas mãos, peguei tudo e coloquei dentro dele, soltei o ar, prendi outra vez e levei tudo até a lixeira. Desde então estou aqui sentada pensando se devo correr lá, pedir perdão, pegar tudo de volta e colocar no lugar… quem disse que a esperança é a última que morre, certamente não conhecia nosso amor. O amor é o último morre e a esperança é burra… e eu ainda tenho um resto de esperança. Te amo, Vido!”.