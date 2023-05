Viúva de Erasmo Carlos joga fora último café da manhã do cantor: "Levei tudo até a lixeira!"

Seis meses após a morte de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves desabou nas redes sociais ao se desfazer da última refeição do marido

Na madrugada desta sexta-feira, 26, a viúva de Erasmo Carlos (1941 - 2022), Fernanda Esteves (33) fez um desabafo comovente nas redes sociais, após se desfazer da última refeição do cantor.

Erasmo faleceu no fim do ano passado aos 81 anos de idade, em um hospital do Rio de Janeiro, depois de lutar incansavelmente contra uma síndrome edemigânica.

No vídeo publicado pela viúva em seu perfil no Instagram, é possível ver Erasmo radiante ao tocar alguns acordes de uma canção no violão.

Na legenda da postagem, Fernanda fez questão de declarar todo o seu amor e carinho para com o amado, e relatou o doloroso momento em que precisou se desfazer do resto do último café da manhã do cantor. “Acabei de jogar fora as coisas do seu último café da manhã em casa, e meu coração está doendo. Não deu mais para mantê-las aqui, mas olhar os pacotes de biscoito, a geleia pela metade e as duas últimas fatias de pão no saco, tudo fazia sentido para mim, acredita amor… Eu sei, eu sei que pode parecer um sinal de que as coisas não estão bem deixar isso ali por mais de 7 meses, mas é que meu amor, é um pouco de você, e eu fico querendo me agarrar a qualquer poeira sua que tenha ficado”, iniciou ela.

Então concluiu: “Prendi a respiração com um saco azul nas mãos, peguei tudo e coloquei dentro dele, soltei o ar, prendi outra vez e levei tudo até a lixeira. Desde então estou aqui sentada pensando se devo correr lá, pedir perdão, pegar tudo de volta e colocar no lugar… quem disse que a esperança é a última que morre, certamente não conhecia nosso amor. O amor é o último morre e a esperança é burra… e eu ainda tenho um resto de esperança. Te amo, Vido!”.

Diante do desabafo, nos comentários da postagem, a pedagoga foi cercada de conforto e carinho pelos fãs e amigos da família. “Fernanda, ele não morreu, ele continua vivo em outro plano, existem muitas moradas na casa do Pai, então o amor continua no seu coração”, disse uma.

“O amor de vocês é o mais lindo que já conheci. Fico feliz que vocês tenham se encontrado”, ressaltou outra. “Vá no seu tempo, sem pressa, vá se acolhendo, e dividindo com nós sua dor, estamos juntas. Paz e bem”, falou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DA VIÚVA DE ERASMO CARLOS:

Fernanda Esteves faz relato preocupante sobre luto do marido Erasmo Carlos

Não é a primeira vez que Fernanda Esteves compartilha seus sentimentos sobre a partida de Erasmo Carlos. Em uma foto dos dois juntos, ela contou que teve uma recaída em relação à aceitação da partida do amado. "As últimas semanas trouxeram de volta uma tristeza aguda, meu amor, tanta desesperança.

Diante da possibilidade de perder outra pessoa eu congelei, não sei o que você diria, não consegui prever sua fala", escreveu sem deixar claro o que havia acontecido.

"Tudo perdeu o sentido. Entrei em um buraco. Perto de completar 5 meses da sua morte, eu ainda me sinto tonta. Parece que rodei, rodei e rodei, e agora estou tentando me levantar e caindo, mais caindo do que levantando", lamentou ela."Algumas vezes passo por caminhos que a gente percorria, converso com você, tento me enganar, não olho para o lado para não perceber sua ausência, se tiver oportunidade fecho os olhos e aproveito você.