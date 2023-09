Virginia Fonseca revela que parcelou o presente do sobrinho

Milionária, Virginia Fonseca mostra que é ‘gente como a gente’e também parcelou suas compras

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao revelar que também é adepta do parcelamento das compras. A estrela é milionária e dona de um patrimônio invejável. Porém, ela contou que parcelou o presente que deu para seu sobrinho.

Nas redes sociais, a esposa de Zé Felipe contou que dividiu o valor do presente em sete vezes e ainda disse que adora parcelar suas compras.

"A gente foi ao shopping comprar o presente do Miguel e eu gosto de parcelar. Tudo eu parcelo. Falei para ele parcelar o quanto achava que devia. Ele chegou e falou que fez em sete vezes. Eu vou ficar sete meses pagando o presente do Miguel, acho que daqui a sete meses ele não vai estar usando mais", disse ela.

Virginia Fonseca usa presente que ganhou da sogra

A influenciadora Virgínia Fonseca virou assunto nas redes sociais ao mostrar uma foto usando o presentão que ganhou da sogra, Poliana Rocha, e que gerou muita polêmica na época. A loira apareceu ao lado do marido Zé Felipe e das duas filhas com uma sandália de grife que ganhou da mãe de seu amor. O presente custou R$ 12 mil e na época gerou um rebuliço, já que muitos afirmaram que ela não gostou do item.

Bastou aparecer usando o calçado para fãs relembrarem a polêmica. "Só lembro da sandália que a mulher de Leonardo deu a ela e geral falou que ela não tinha gostado e não iria usar. Olha ela aí, arrasando na sandália", comentou um. "Ufa, a Poliana deve tá feliz de ver ela usando pela primeira vez a sandália de milhões, né?", disparou outro. "A sandália polêmica e feia", escreveu outro. "Continua sendo horrorosa e ninguém vai mudar minha opinião", declarou outro.

A sandália de Virgínia Fonseca foi usada em uma festa infantil. "Partiu comemorar a vida do nosso afilhado Miguel! Prontos, preparados e querendo", escreveu a nora de Leonardo na legenda da publicação.