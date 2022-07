Taís Araújo posta TBT com diversos cliques ao longo da vida

A atriz Taís Araújo publicou um vídeo em suas redes sociais com diversos momentos de sua vida em algumas fotos suas e mostrou um pouco do seu processo de transição capilar

21/07/2022

Nesta quinta-feira, 21, Taís Araújo postou em seu Instagram um TBT com diversas fotos suas em um vídeo poderoso!

A atriz aparecia em diversos momentos de sua vida em vários cliques ao som de uma música da artista Bruna Black.

“Espero que este vídeo chegue em forma de carinho pra você que necessita de um incentivo pra seguir fazendo o que precisa para aceitar sua melhor forma”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

A amiga e atriz de Taís, Fernanda Rodrigues comentou: “Te amo! Seu coração sempre foi gigante”. E o colega da atriz na novela Cara e Coragem, Ícaro Silva escreveu: “Nossa senhora chorei demais”.

Os seguidores de Taís adoraram a publicação! “Cada vez mais linda”, comentou uma fã. E outra seguidora declarou: “É incrível o sentimento que a aceitação nos trás eu nunca imaginei que ia me amar tanto depois da transição, e até durante dela, quando eu ainda me sentia insegura eu sabia que nunca me arrependeria de escolher meu cabelo natural”.

Dia do amigo!

Nesta última quarta-feira, 20, Taís celebrou o Dia do Amigo com uma postagem para homenagear todos os seus amigos.

Seu marido Lázaro Ramos, as atrizes Fernanda Rodrigues, Débora Falabella e Adriana Esteves apareceram ao longo das 10 fotos publicadas.