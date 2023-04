Sósia de Kim Kardashian morre após realizar cirurgia plástica

Christina Ashten, considerada a sósia de Kim Kardashian, sofreu uma parada cardíaca

A sósia de Kim Kardashian,Christina Ashten (34), morreu ao sofrer uma parada cardíaca após fazer uma cirurgia plástica. Ela trabalhava produzindo conteúdo adulto no 'Only Fans' e chamava atenção pela semelhança com a empresária.

A família de Christina não tem recursos e está fazendo uma vaquinha para arcar com os curtos do velório e enterro da influenciadora. Mais de 30 doações já foram feitas. "É com profunda tristeza e um coração partido imensamente pesado que temos que compartilhar a morte mais devastadora, infeliz e inesperada de nossa linda e amada filha e irmã Christina Ashten Gourkani", diz a legenda que divulga o local para fazer doações.

À imprensa norte-americana, um membro da família afirmou: “Nas primeiras horas da manhã, aproximadamente às 4h31 do dia 20/04/2023, nossa família recebeu um trágico telefonema de um membro da família que gritava e chorava freneticamente do outro lado da linha. ‘Ashten está morrendo… Ashten está morrendo'”.

“Sua morte repentina e trágica está sendo investigada como um homicídio relacionado a um procedimento médico que piorou. Para a privacidade de Christina Ashten, nossa família e a investigação, nenhum outro detalhe será compartilhado neste momento”, acrescentou.

No perfil do Instagram de Christina, que contava com mais de 600 mil seguidores, os fãs lamentaram sua morte com mensagens de carinho.

Veja: