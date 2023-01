Situação de Daniel Alves se agrava após Justiça decretar prisão preventiva: "Não sei quem é"

Situação de Daniel Alves se agrava; jogador não terá direito à fiança e deve permanecer preso

A Justiça espanhola decretou nesta sexta-feira, 20, a prisão preventiva do jogador Daniel Alves (39). Ele não terá direito à fiança e deve permanecer encarcerado.

Ele é investigado por um suposto crime de assédio sexual após uma mulher denunciá-lo para a polícia de Barcelona, na Espanha. Ele teria apalpado uma mulher sem consentimento

Mais cedo, ele foi detido após prestar depoimento na manhã do mesmo dia em uma delegacia da cidade, de acordo com a rede de TV espanhola RTVE.

A denúncia que originou a investigação foi feita por uma mulher que estava na mesma festa que o jogador na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona.

Daniel Alves nega as acusações. "Eu estava dançando e me divertindo sem invadir o espaço de ninguém. Não sei quem é essa mulher... Como poderia fazer isso com uma mulher? Não", disse ele segundo informações da agência Associated Press.