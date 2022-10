Simone Salgado faz coquetel de lançamento do “Conexão Brasil USA”

Empresária recebe convidados especiais em evento que ocorreu na cidade de Lisboa, Portugal

Redação Publicado em 19/10/2022, às 14h56

A empresária mineira, Simone Salgado, radicada há 20 anos nos Estados Unidos, recebeu amigos, familiares, imprensa local, empresários, palestrantes e seguidores no coquetel de lançamento do “Conexão Brasil USA”, no Instituto Viver com Propósito, no bairro do Alto da Bela Vista, em Lisboa, Portugal.