Show de Gal Costa inaugura o Pavilhão Pacaembu

Complexo do Pacaembu abre o espaço de evento Pavilhão Pacaembu com capacidade para nove mil pessoas

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 18h36

O show da cantora Gal Costa foi o escolhido para a inauguração do novo espaço para realização de eventos do Complexo do Pacaembu, o Pavilhão Pacaembu. O local foi inaugurado no dia 30 de abril com uma apresentação de Gal Costa com seu show As Várias Pontas de Uma Estrela, que teve a direção de Marcus Preto.

O Pavilhão Pacaembu foi montado com uma tenda de quatro mil metros quadros, capacidade para até nove mil pessoas e equipado com sistema de última geração e tratamento acústico. O espaço foi montado em uma parte do campo de futebol e será mantido durante o período de reforma e restauro do Complexo.

“Nosso projeto pretende recuperar os pilares de lazer e cultura, que, ao lado dos esportes, estavam na origem do Pacaembu. A ideia do Pavilhão é adiantar um pouquinho dessa visão. Queremos diversos tipos de eventos”, declarou Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu.

O Pavilhão Pacaembu deverá receber duas feiras culturais em junho: a ArPa, feira de arte contemporânea, e a MADE, de design colecionável.