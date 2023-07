Saiba quem substituirá Monica Iozzi em nova novela da Globo

Monica Iozzi deixou o elenco de Elas por Elas, novo remake da Globo, por problemas de saúde

A atriz Monica Iozzi (41) anunciou nesta sexta-feira, 28, que não fará mais parte do elenco do remake de Elas por Elas, novela da Globo que chega ao ar em cerca de dois meses. De acordo com informações do jornal Extra, a emissora já teria arranjado uma substituta para o papel de Natália.

Paloma Duarte (46) foi a escolhida para assumir o papel de Monica Iozzi na trama , que ainda conta com Deborah Secco, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli, Isabel Teixeira, Karine Teles e Késia como intérpretes das outras seis protagonistas.

Na versão original, exibida em 1982, a personagem de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993), foi interpretada pela atriz Joana Fomm. Natália era descrita como "uma mulher sombria atormentada pelas lembranças do passado" e era obcecada em descobrir o responsável pela morte de seu irmão.

Ex-apresentadora do Video Show, Monica Iozzi confirmou sua saída do projeto através de uma publicação compartilhada nos Stories de seu Instagram. No texto, ela afirma que, apesar de ficar descontente em deixar o remake, escolheu priorizar sua saúde e bem-estar.

Filha de Débora Duarte e neta do veterano Lima Duarte, Paloma já trabalhou no SBT, na Record e na Globo. Com passagens pelo teatro, cinema e também por séries, a atriz teve papeis centrais em tramas de sucesso como Anjo de Mim (1996), Terra Nostra (1999) e Mulheres Apaixonadas (2003).

Discreta quanto a vida pessoal, Paloma possui pouco mais de 500 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Até o momento da conclusão deste texto, a atriz ainda não se pronunciou sobre ter entrado para o elenco do remake da Globo.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE MONICA IOZZI NO INSTAGRAM: