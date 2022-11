Saiba qual é o valor da pensão de Kanye West para seus filhos com Kim Kardashian

Kim Kardashian e Kanye West finalizam o processo do divórcio e o valor da pensão alimentícia é definido pela justiça

A socialite Kim Kardashian (42) e o rapper Kanye West (45) estão oficialmente divorciados. A finalização do divórcio aconteceu nesta semana e definiu qual será o valor da pensão alimentícia e a guarda dos filhos deles.

De acordo com o site da revista People, os dois decidiram que vão ter a guarda física e legal conjunta dos quatro filhos: North, de 9 anos, Saint, de 6 anos, Chicago, de 4 anos, e Psalm, de 3 anos. Assim, Kanye terá que pagar o valor de US$ 200 mil – cerca de R$ 1 milhão – por mês de pensão alimentícia par as crianças. Além disso, ele também terá que pagar metade das despesas médicas, educacionais e de segurança dos filhos.

A divisão dos bens do casal deverá ser feita conforme o acordo pré-nupcial deles, mas os detalhes nãoforam revelados.

Vale lembrar que Kim e Kanye anunciaram o pedido de divórcio em fevereiro de 2021, após sete anos de casamento. Ela também já entrou com o pedido para voltar a usar o seu nome de solteira.