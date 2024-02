Renato Góes revela encontros com personagem de Família é Tudo: ‘Momento maravilhoso'

Em entrevista a CARAS Brasil, durante a festa de lançamento de Família é Tudo, no Rio, Renato Goes comemora trabalhar ao lado da esposa, Thaila Ayala, em uma novela

Falta muito pouco para a estreia de Família é Tudo, nova novela das 7, que vai ao ar em março na TV Globo. Em clima de festa e na contagem regressiva, o elenco da trama de Daniel Ortiz (51) recebeu convidados e a imprensa na festa de lançamento da nova produção, realizada nesta quinta-feira,22, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Em entrevista a Caras Brasil, o ator Renato Goes (37) falou das características em comum com seu personagem, o publicitário Tom Monteiro. "São tantos encontros que esse personagem tem comigo. Momento maravilhoso", ressalta.

É a primeira vez que o artista atua em uma novela das 7, mas ele lembra que fez uma participação em Pé na Jaca, há 20 anos. “Fiz um flasback do Marcos Pasquim, por isso fiquei no Rio de Janeiro. E esse horário por si só já traz uma leveza, um astral muito bom para celebrar esse momento. Tenho dois filhos, dois filhos na novela, estou com minha mulher aqui (Thaila Ayala, que também faz parte do elenco)... São tantos encontros que esse personagem tem comigo. Estou realizando esse sonho de poder chegar em casa e falar com os nossos filhos sobre o assunto que a gente faz junto, momento maravilhoso para mim”, diz.

Em Família é Tudo, Renato é o publicitário e ex-skatista, Tom Monteiro, um eterno apaixonado por Vênus (Nathalia Dill), a quem conheceu criança e namorou por mais de 15 anos. Ao falar desse novo trabalho, ele relembrou o anterior, o Tertulinho de Mar do Sertão (2022), que tinha uma carga mais dramática. “Apesar do humor, ele estava num lugar até dramático. Ele era aquele tipo de palhaço que sacaneia com ele mesmo, o cara que só cai nas coisas. Ele tinha um drama ali, um peso dentro daquele humor. Enfim, um personagem que fiquei muito apaixonado e que agora, faço o oposto. E apesar da leveza, passeia menos pelo humor e mais pelo drama do amor, da conquista, da família. Ele terá um outro drama pessoal, que vem mais pra frente da novela”, conta.

Renato Goes e Thaila Ayala (37) são pais de Tereza, de quase 1 anos, e Francisco, de quase 2. Questionado se empresta o Renato pai para Tom, o ator ressalta: “Estou emprestando porque são muitas coincidências. Ele é publicitário, fiz publicidade até o quinto período. Agora faço História. Tom tem dois filhos, uma menina e um menino, eu também. Ele andava de skate, eu também. Na novela, ele tem um selo musical, eu tenho um selo independente. E um dos meus artistas preferidos é o Tom, e é o nome do meu personagem. Além da Thaila fazer a novela comigo. São tantas coincidências!”.

O ator surpreendeu ao contar que é estudante de História em uma universidade do Rio de Janeiro. “Fora daqui, faço bastante coisa. Tenho plataforma de games, selo de música, uma produtora de vídeo, faço História, tenho dois filhos, é uma locura, mas faço isso tudo com muito amor. Não divulgo, realmente. Você não acha nas minhas redes sociais. É u m lado que me dá mais trabalho do que eu demonstro, mas que faço com muito amor, muita determinação, e que acabo conseguindo”, revela.

“Agora estou no quinto período de História, já perdi muitas cadeiras, e eu fiz isso em cinco anos porque eu me matriculo, começo e não consigo. Ou faço só dois semestres e quando chegam as provas, eu não consigo fazer algumas. Aulas presenciais, não consigo. Só faltam dois períodos , justamente de estádio. E no estádio precisa dar aula. Pretendo muito conseguir, em algum momento, dar aula”, continua.

“Não sei se exatamente de História, mas com uma licenciatura e com a experiência ali, talvez, para teatro. Fiz para fortalecer o meu ator de teatro, meu artista, para eu poder estar mais aprofundado nos meus personagens, nas sinopses que chegam para mim, para que eu não precise sempre fazer uma pesquisa do zero. Então, História me aproxima disso, mais do que a vontade de ser professor, ainda que eu queira, em um momento faze, apesar de ter muito respeito a essa profissão que deve se dedicar muito", emenda o ator.

O lado musical de Renato Goes também é muito latente. “Esse lado da música, do selo, veio porque eu ia fazer uma série da Netflix, e nessa serie eu ia ser um produtor musical, ela ia durar cinco temporadas e tudo mais. Então comecei o selo para ser a minha preparação. Acabou que eu tive parceria com seis artistas, e hoje tenho com três artistas fixos. Já estou há três anos lançando música, fazendo clipe”, revela.

“Também tenho uma produtora de audiovisual, que faz os clipes do selo. A gente produz longa também, e outras coisas. É tudo divididinho com amor e muita organização no caos (risos). Mas a prioridade mesmo são os meus filhos. No momento que eles estão acordados, em casa, fico com eles. Quando posso, levo pra aulinha de dança, natação, à escola, enfim. Tudo o que eu posso, faço. A gente faz coisas diárias. Todo dia, levo eles no riozinho, cachoeira, a gente tira fruta. Tanto minha filha quanto meu filho, desde a hora zero, come frutinha do pé, a gente mantém alguns costumes Eles são minha prioridade”, finaliza.